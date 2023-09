Ladrones de robos rapidos tienen un nuevo objetivo: restaurantes en Los Ángeles

Un viernes, a las 3:32 a.m., una banda de cuatro ladrones enmascarados se acercó a la puerta principal cerrada con llave del restaurante Jar en Beverly Boulevard y la abrió con palancas.

Una vez dentro, rápidamente encontraron la caja fuerte del restaurante e intentaron abrirla con esas palancas, pero cuando no pudieron, simplemente robaron toda la caja fuerte, con $2,000 dentro.

En cuestión de horas, al menos otros cuatro restaurantes cercanos fueron asaltados y robados.

“Simplemente entran, destrozan tu gabinete. No tienen respeto por nada, no tienen respeto por nada para lo que trabajas”, dijo la propietaria de Jar, Suzanne Tracht, una de las restauranteras más destacadas de Estados Unidos, que una vez apareció en el programa “Top Chef”.

“Da miedo, esto debe terminar de inmediato”.

Según el dueño, los delincuentes cometieron su crimen en tres minutos y se fueron con aproximadamente $12,000.

Bandas de ladrones ahora están atacando restaurantes en todo el área de Los Ángeles, poniendo en riesgo a los empleados y, a veces, a los clientes. Las cifras muestran que estos robos en restaurantes han aumentado significativamente con respecto a años anteriores.

Home State Kitchen en Sherman Oaks ha sido atacada por ladrones siete veces desde diciembre pasado, cuando rompieron las puertas de vidrio y robaron la caja fuerte.

Calle abajo, solo una noche del pasado mes de abril, cinco restaurantes dicen que fueron atacados, incluido Marmalade Cafe en el Bulevar Ventura, donde los ladrones irrumpieron y primero desactivaron las cámaras de seguridad.

“Los ladrones fueron lo suficientemente sofisticados como para cortar todos los cables de nuestro sistema de cámaras de seguridad para que no se grabara nada”, dijo la propietaria de Marmalade, Selywn Yosslowitz.

Yosslowitz posee siete sucursales de Marmalade Café y tres de ellas han sido robadas este año.

“Definitivamente hay un deterioro de la ley y el orden en esta ciudad”, dijo Yosslowitz a la estación hermana NBC4.

El I-Team de NBC4 examinó los datos sobre delitos del LAPD y descubrió que los robos en restaurantes en toda la ciudad aumentaron un 103% en 2023, en comparación con el año 2019 hasta la fecha.

Las bandas de ladrones están atacando tanto restaurantes conocidos como pequeños lugares familiares, como Fu’s Palace en el Bulevar Pico, donde los ladrones irrumpieron el mes pasado y robaron $5,000 de la oficina.

“Es mucho dinero para un restaurante pequeño como el nuestro. Hemos estado en el mismo lugar durante 28 años y esto no ha sucedido”, dijo la propietaria Margaret Fu.

La mayoría de los delincuentes atacan restaurantes en medio de la noche, pero ese no fue el caso en dos ocasiones en la legendaria Casa Vega en Sherman Oaks, que ha sido atacada por delincuentes 10 veces en los últimos tres años.

La propietaria Christy Vega dice que dos de esos incidentes involucraron a ladrones irrumpiendo en los autos de los clientes para robar artículos mientras comían a unos metros de distancia.

“Sucedió a las 7 p.m. y teníamos a nuestros valet parking corriendo detrás de ellos [los ladrones]”, dijo Vega al I-Team.

Vega ahora paga $100,000 al año para emplear un guardia armado afuera de su restaurante durante el horario comercial.

Y en el restaurante Jar, la propietaria Tracht ahora arma a sus empleados con spray de pimienta, en caso de que encuentren a alguien sospechoso saliendo del establecimiento.

“La ciudad está mirando para otro lado y fingiendo que esto no está sucediendo”, dijo Vega.

Los dueños de restaurantes como Vega quieren que la policía de Los Ángeles haga más para protegerlos, tal vez formando un grupo de trabajo para combatir los delitos en restaurantes de la misma manera que lo hicieron con la reciente avalancha de robos en tiendas minoristas.

De hecho, algunos en la policía de Los Ángeles se preguntan si las pandillas que atacan a los restaurantes son las mismas que atacan a las tiendas minoristas.

“El descaro con el que están violando la ley de esta manera tiene algunas similitudes”, dijo la comandante de LAPD, Gisselle Espinoza, de la Estación del Valle de San Fernando.

Si bien aún no existe un grupo de trabajo dedicado que se centre en el aumento de los robos en restaurantes, Espinoza le dijo a NBC4 que los policías están compartiendo información sobre estos robos en sus divisiones en toda la ciudad.

Pero ella dice que el Departamento de Policía de Los Ángeles necesita más agentes para abordar estos crímenes.

Un grupo compuesto de múltiples agencias que se formó para combatir los robos en turba en tiendas minoristas en el sur de California ha realizado 11 arrestos desde que se formó a principios de esta semana, dijeron las autoridades el jueves.

“Eso aumentará nuestra presencia... aumentará las horas que podemos dedicar a asegurarnos de que estamos realizando nuestro trabajo de la manera que debemos”, dijo Espinoza.

También añadió que cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles atrapa a estos delincuentes, los fiscales deben ser duros con ellos.

“Cuando ellos [los sospechosos] pasan por el proceso judicial y son procesados y sentenciados, creo que las personas deberían cumplir su sentencia mínima. No creo que estemos viendo eso”, dijo Espinoza al I-Team.

Algunos propietarios de restaurantes coinciden en que el sistema judicial debe ser mucho más duro con los ladrones que atacan negocios como restaurantes y tiendas minoristas.

“Incluso si los atrapan, no siempre van a la cárcel o salen al día siguiente”, dijo Tracht, propietario de Jar.

Con el aumento de los robos en restaurantes, muchos establecimientos ya no aceptan efectivo de los clientes, como Home State y Casa Vega en Sherman Oaks.

“Simplemente nos hace menos objetivos. Esa es realmente la razón número uno para dejar de usar efectivo”, dijo Vega al I-Team.

