En video: ladrones entran y salen de joyería en Newport Beach en menos de un minuto

El video de la cámara de seguridad capturó lo que parecía ser un saludo típico entre un cliente y un empleado de una joyería antes de un atraco que resultó en el robo de relojes por valor de cientos de miles de dólares.

Segundos después de que un hombre entró en Jewelers On Time en Newport Beach, el 8 de septiembre, pidió ver un costoso reloj Rolex. Kenny Nguyen dijo que le dijo al cliente que necesitaría ver la identificación del hombre si quería ver el reloj.

“Él dijo: ‘Oh, olvidé mi identificación en el auto. Déjame correr y buscarla’”, dijo Nguyen. “Así que toque el timbre de la puerta para que se abriera y saliera. Cuando lo hice, tres tipos entraron corriendo, y cuando entraron, corrí hacia atrás para presionar el botón de alarma silenciosa y entraron y salieron en menos de 20 segundos”.

Inmediatamente después de que el hombre abrió la puerta de seguridad, tres hombres vestidos de negro de pies a cabeza con sudaderas con capucha irrumpieron en el interior del negocio. Rompieron vitrinas de vidrio y cargaron mercancías en bolsas.

Los ladrones enmascarados se llevaron casi dos docenas de relojes por valor de unos $250,000.

El dueño de la tienda, Alberto Frosio, dijo que otros negocios en el área han sido atacados por los ladrones.

“Tenemos tres o cuatro amigos nuestros, joyeros, que han sido atacados en esta zona”, dijo Frosio.

No se reportaron arrestos por el robo de Jewelers On Time hasta el viernes por la mañana.

