Ladrones atacan tienda de pelucas que atiende a pacientes con cáncer en Beverly Hills

Los ladrones irrumpieron en una tienda de pelucas de Beverly Hills y, en apenas dos minutos, se llevaron miles de dólares en mercancías que incluían postizos para clientes que se sometían a quimioterapia.

The Wig Fairy, una tienda con sede en el Bulevar La Ciénega, se especializa en la venta de pelucas hechas de cabello humano. Gran parte de la clientela del negocio está formada por personas que sufren pérdida de cabello, incluidas aquellas que están pasando por tratamientos contra el cáncer.

“Vienen a nosotros y nos dicen: ‘Por favor, hazme parecerme a mí mismo’. Lo último que necesito es... no quiero que la gente me tenga lástima. No quiero que la gente sepa que llevo pelucas’”, dijo Mona Zargar, la propietaria del negocio.

Las imágenes de vigilancia capturaron lo que parecían ser tres individuos irrumpiendo en la tienda el martes y saqueándola antes de huir. Aunque decepcionada por la pérdida, Zargar dijo que lo que más le preocupa es no poder cumplir con los requisitos de sus clientes.

“¿Cómo les explico que no tengo peluca para ellos?” ella dijo.

Zargar explicó que el proceso de creación de las pelucas es personal, pensando en cada cliente para hacerlas brillar.

“Los coloreamos para que coincidan con el tono de su piel y el aspecto de su cabello natural”, dijo la dueña de la tienda. “Los cortamos según la forma de su cara, los cortamos para que se ajusten a sus cabezas”.

La policía de Beverly Hills está investigando el robo y cree que los tres ladrones pueden ser mujeres. Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Beverly Hills al 310-550-4951.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.