Visita de vicepresidente Harris a Los Ángeles podría afectar el tráfico

La vicepresidenta Kamala Harris pasará otro día en Los Ángeles desde que llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante el fin de semana.

Su primera aparición pública del día será en el Centro de Artes Escénicas Nate Holden en Mid-City.

A ella se unirán la congresista y candidata a alcalde de Los Ángeles Karen Bass y funcionarios de Planned Parenthood, a las 3 p.m., para “una conversación moderada sobre el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger los derechos reproductivos”, según la Oficina del Vicepresidente.

El evento se transmitirá en vivo aquí.

También se espera que el vicepresidente hable en una recaudación de fondos a las 6:10 p.m. Si bien no se revela la ubicación del evento, esta es la segunda aparición de Harris para recaudar fondos en tres días.

La vicepresidente participó en una recaudación de fondos del Partido Demócrata de Michigan el sábado en Detroit.

Se esperan retrasos en el tráfico antes y después de los eventos. Habrá cierres continuos de calles, según el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT), que se negó a compartir qué calles específicas se bloquearán temporalmente por motivos de seguridad.

La vicepresidente Harris viajará el martes a San Francisco para “participar en una conversación sobre las inversiones de la Administración Biden-Harris para combatir la crisis climática” antes de asistir a un evento financiero del Comité Nacional Demócrata.

