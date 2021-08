Junta Escolar del condado de Orange entabla demanda a Newsom por mandato de mascarillas

La Junta de Educación del Condado de Orange planea demandar al gobernador Gavin Newsom por el mandato del estado de que los estudiantes de K-12 deben usar máscaras en el interior durante el próximo año escolar.

La junta votó el martes por la noche para buscar un desafío legal a la afirmación en curso de Newsom de los poderes de elaboración de reglas de emergencia debido a la pandemia de coronavirus, específicamente el mandato de máscara escolar, que se emitió el mes pasado.

“Cuando sea necesario, la junta luchará para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los niños de nuestro condado en la escuela. Desafortunadamente, con la acción más reciente del gobernador para obligar a los niños del Condado de Orange, incluso a los de 5 y 6 años, a soportar un año académico cubriéndose la cara durante horas y horas, ha llegado el momento de luchar”, según una declaración publicada en el sitio web de la junta.

“Dejando de lado por el momento la falta de una base médica o científica sólida para el requisito del gobernador de enmascarar a los niños en edad escolar, que en general no están en riesgo de COVID-19 ni es probable que lo propaguen, y también dejando de lado la falta de Con un balance reflexivo, bien considerado y transparente de los daños sustanciales del enmascaramiento forzado de menores con los supuestos beneficios, el gobernador y sus agencias ejecutivas a nivel estatal no tienen el poder de continuar el estado de emergencia indefinidamente y de continuar suspendiendo el Ley de Procedimiento Administrativo para eludir los requisitos normales de creación de reglas de la agencia”, continúa la declaración.

De hecho, la Ley de Servicios de Emergencia de California (Código de Gobierno de Cal. Sec. 8629) requiere que el gobernador “proclame la terminación del estado de emergencia en la fecha más temprana posible que las condiciones lo justifiquen”.

“El 11 de junio de 2021, el gobernador anunció que las acciones de los californianos durante los 15 meses anteriores “habían frenado con éxito la propagación del COVID-19” y anuló su orden de “quedarse en casa”.

Pero si bien las condiciones justifican claramente el fin del estado de emergencia, y el gobernador lo ha anunciado efectivamente, el gobernador se ha negado a ceder sus poderes de emergencia. Y ahora ha abusado de ese poder de una manera que amenaza con dañar seriamente a los niños del Condado de Orange.”

La oficina de Newsom no respondió de inmediato una solicitud de comentarios. Se ha mostrado inflexible en garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal que regresa a la instrucción en persona, incluso mediante el uso de máscaras.

La supervisora ​​del condado de Orange, Katrina Foley, le dijo a City News Service que no ve mucho mérito legal en el caso. “Todo eso es teatro político”, dijo Foley. “Los propios tribunales exigen máscaras. Entonces, ya sabes, no sé qué tan lejos van a llegar en eso.”

Foley agregó que exigir que los estudiantes se cubran la cara es el último medio restrictivo para proteger la salud pública, especialmente la de los niños. Foley señaló que hay 11 niños hospitalizados en el Children's Hospital of Orange County con COVID-19.

Andrew Noymer, epidemiólogo y profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, dijo que no es cierto que los niños no sean un vector del COVID-19.

“Los niños propagan Covid, no hay duda al respecto”, dijo Noymer a CNS. “Es cierto que no corren tanto riesgo de contraer una infección sintomática, pero ese no es el punto. El mandato de la máscara estatal es sólido, y prefiero ver a los niños en la escuela que en casa durante un segundo año. Noymer dijo que las cubiertas faciales son un “gran compromiso” que garantiza el aprendizaje en persona en lugar de mantener a los niños en casa para recibir lecciones a distancia.

“Pero (la junta escolar) está cumpliendo el compromiso no con una rama de olivo sino con una demanda”, dijo Noymer. “No creo que la demanda tenga mérito. Para que tenga mérito, tendrían que demostrar daño. La junta dijo que contrató a una firma legal pro bono para manejar el caso, por lo que el desafío “no incurrirá en honorarios legales para los contribuyentes del Condado de Orange.”

La votación del martes por la noche, realizada durante una sesión especial, fue de 4-0, y la miembro de la junta Beckie Gómez abandonó la reunión de antemano, informó el Registro del Condado de Orange. La junta estaba programada para celebrar su reunión ordinaria el miércoles por la tarde. Un par de grupos de padres presentaron una demanda similar la semana pasada en el condado de San Diego desafiando el mandato de máscaras para niños en edad escolar.