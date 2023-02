Jugadores de lotería Powerball ganan más de $1 millón cada uno en California

Dos personas en California pueden llamarse millonarias después de acertar cinco de seis números durante los sorteos de Powerball a fines del año pasado, anunció la Lotería de California este jueves.

Uno de los boletos se vendió a Ariana Rosas en Eastland Food Market en East G Street en Ontario, quien ganó $1,044,212, dijo la Lotería de California. Mientras tanto, Steve Bisset ganó $1,120,390 luego de comprar un boleto en el supermercado Susanville en Grand Avenue en Susanville.

Ambos sorteos ocurrieron a principios de noviembre del año pasado.

Noviembre también fue el mes en el que se produjo el ganador de un premio mayor de Powerball récord de $2,040 mil millones. Edwin Castro fue identificado la semana pasada como el ganador del premio el cual fue comprado en Altadena, California.

El próximo sorteo de Powerball será el sábado, con un premio mayor estimado de $119 millones.

