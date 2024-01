Juez del condado de Orange falla en contra de un consultor de inmigración que alegó ser víctima de una extorsión

Un juez del condado de Orange dictaminó que un consultor de inmigración, que dijo que pensaba que era el blanco de una demanda por extorsión, había, de hecho, violado varias disposiciones de una ley estatal de protección al consumidor, que el juez también describió como “draconiana”, en su efecto sobre las pequeñas empresas.

El juez David A. Hoffer, sin embargo, se negó a emitir una orden judicial que prohibiera a Shafi Afridi continuar dirigiendo su negocio, desde el cual ayuda a los clientes con la preparación de documentos de inmigración.

La demanda contra Afridi, uno de los más de 200 casos separados presentados por un solo demandante contra consultores de inmigración en los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego en los últimos años, lo había acusado de alrededor de 90 violaciones de la ley de California que regula estos negocios, denominada “Ley de Consultores de Inmigración” o ICA.

“El tribunal considera que no es necesario revisar todas las formas en que Afridi supuestamente violó la ICA porque las seis violaciones discutidas [a continuación] eran extremadamente claras en las pruebas”, escribió el juez Hoffer al comienzo de la decisión de 7 páginas presentada a principios de este mes en el Tribunal Superior del Condado de Orange.

Las violaciones enumeradas en el fallo del juez incluyen la falta de que Afridi haya obtenido una fianza antes de anunciar servicios de inmigración, no haya indicado claramente en los anuncios que Afridi no es abogado y haya hecho declaraciones falsas y engañosas a los clientes sobre si su negocio ofrecía o no servicios de asistencia legal.

El juez Hoffer comentó en el fallo que la ICA “tiene requisitos inmensamente detallados e impone una responsabilidad estricta por su violación”, además de permitir que cualquier persona privada presente una demanda de ejecución, incluso si ese demandante personalmente no sufrió ningún daño o lesión.

“La ICA puede usarse para obtener pagos de prácticamente cualquier consultor de inmigración, ya que el tribunal duda que alguno cumpla perfectamente con muchas reglas”, escribió.

Afridi le dijo al I-Team de la estación hermana NBC4 en octubre que había cumplido con las regulaciones estatales y pensaba que las demandas presentadas contra él y docenas de otros consultores de inmigración eran injustas.

“No iré a ninguna parte hasta que encuentre justicia para mí y para otras personas”, dijo Afridi el año pasado.

La abogada de Afridi, Ann Lakhman, que también representa a varios otros consultores de inmigración que están siendo demandados por violar la ICA, argumentó que la ley debería cambiarse para evitar lo que ella cree que es un abuso del proceso legal para atacar a los consultores que intentan cumplir la ley.

Lakhman comparó las docenas de demandas recientes de la ICA con casos que solían presentarse contra pequeñas empresas alegando violaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. California cambió los requisitos de aplicación de la ADA en 2004 para exigir que la persona que presenta la demanda haya sufrido un daño real.

Afridi fue demandado por una corporación de responsabilidad limitada llamada “Consejo de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes”, que, según muestran los registros corporativos en California y Delaware, está controlada por el abogado Sebastian Medvei, quien también es el abogado que presenta las demandas.

Medvei le dijo al I-Team el año pasado que tenía pruebas de que todas las personas a las que demandó habían violado la ICA, y dijo que presentar las demandas contra los consultores sin inicialmente alegar violaciones específicas era apropiado y ético, y sugirió que el uso de acusaciones generalizadas en las presentaciones iniciales mantenía el costo de su trabajo legal más bajo.

“Hay pruebas de violaciones rampantes en cada caso que presentamos”, dijo el año pasado, y explicó que la razón por la que presentó tantos casos fue porque muchos clientes de consultores de inmigración, que pueden haber recibido asesoramiento legal en forma ilegal o deficiente, no quieren involucrarse en juicios.

“Así que hay víctimas en todas partes, el problema es que la mayoría de las veces tienen miedo de denunciar”, dijo Medvei.

Después de la decisión del juez, Medvei se comunicó con NBC4 y reiteró que el fallo demostraba que muchas de las declaraciones de Afridi eran falsas pero no proporcionó más comentarios.

