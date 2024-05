Día de la Madre en el sur de California: lista de eventos y diversión para ese ser tan especial

Lo que debes saber Las ideas para el Día de la Madre están en pleno apogeo a medida que se acerca el feriado del 12 de mayo.

The Gourmandise School , de Santa Mónica, ofrece algunas clases de cocina el fin de semana del Día de la Madre; reserva tu lugar con anticipación.

, de Santa Mónica, ofrece algunas clases de cocina el fin de semana del Día de la Madre; reserva tu lugar con anticipación. Cinespia proyecta “Mamma Mia!” el viernes 10 de mayo en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles.

¡Madre mía! El Día de la Madre está en camino y, como es tradición, hay más posibilidades de “cómo celebrar” que los pétalos que tiene una rosa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Todo depende de lo que a tu mamá le gustaría hacer: ¿una comida, una clase, un paseo por el jardín, una película? - y luego hacerlo realidad.

Muy a menudo, en días festivos como el Día de la Madre, reservar su lugar o boleto antes de llegar lo es todo. Asegúrate de verificar los detalles sobre cómo asistir y si hay disponibilidad antes de presentarte, sosteniendo la mano de tu dulce mami.

¿Busca un comienzo animado y lleno de canciones para el fin de semana festivo? Cinespia presenta “Mamma Mia!” en la pantalla al aire libre del Parque Histórico Estatal de Los Ángeles el viernes 10 de mayo; haz un picnic y regala a tu mamá una alegre película musical llena de garbo y entusiasmo.

Rooftop Cinema Club DTLA tiene otro giro cinematográfico sobre la maternidad con la caleidoscópica, peculiar y ultraemocional “Everything Everywhere All at Once” el 12 de mayo.

El Museo Hammer en West Hollywood también tiene un clásico especial del Día de la Madre en la pantalla grande: la digna “Bringing Up Baby” el 12 de mayo.

Descanso Gardens en La Cañada Flintridge, el South Coast Botanic Garden en la península de Palos Verdes, el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens en San Marino, y el Arboretum and Botanical Garden at Cal State Fullerton estarán abiertos, pero asegúrese de verificar en boletos anticipados; El Huntington también requerirá reservacion.

Varios otros jardines locales están abiertos los domingos y muchos tienen jardines de rosas que estarán en plena floración; Si busca un jardín de rosas gratuito, realice un paseo más breve pero absolutamente hermoso, visite el Wrigley Garden, junto a la mundialmente famosa Tournament House, en Pasadena. Un jardín cercano dedicado a plantas nativas de California, Arlington Garden, también está abierto el Día de la Madre y también es gratuito.

Otro jardín famoso para considerar, con un poco de recorrido: The Flower Fields en Carlsbad marcará el último día de la temporada 2024 el 12 de mayo. El Día de la Madre siempre es un día grande y bullicioso en esta atracción icónica, así que seguro (como, de verdad, seguro) compra tu boleto ahora.

El Aqualillies Mother's Day Splash & Tea en Annenberg Community Beach House en Santa Mónica está lleno, pero la lista de espera para la clase de ballet acuático está abierta.

La Gourmandise School de Santa Mónica es el lugar con aroma a galletas para clases de repostería y cocina durante todo el año. Pero, ¿cuándo se acerca el feliz Día de la Madre? En el calendario aparecen clases especiales, diseñadas para niños y madres. Consulta lo que aún queda disponible y reserva tu plaza o plazas pronto.

SkyPark en Santa’s Village, cerca de Lake Arrowhead, da la bienvenida a las mamás con una entrada especial: $10 el 12 de mayo. Además, hay un té del Día de la Madre con la Sra. Claus los días 11 y 12 de mayo (asegúrese de asegurar su lugar con anticipación para este evento popular).

Tanaka Farms en Irvine tiene que ver con la recolección de fresas en este momento, y con muchas otras hermosas aventuras al aire libre, pero el Día de la Madre se trata de una celebración centrada en las madres. Hay un desayuno del Día de la Madre de la granja a la mesa el 11 de mayo y un almuerzo en la cima de la colina del Día de la Madre el 12 de mayo. El destino agrícola alberga varias actividades aireadas, como visitas a animales de corral.

Los almuerzos y cenas tradicionales en restaurantes pueden ser cualquier cosa menos el Día de la Madre, con música en vivo, flores para las mamás y otros detalles agradables, dependiendo de dónde vaya y de lo que ofrezca un restaurante en particular. Simplemente consulte con el lugar que tiene en mente para ver si tienen algún beneficio especial para las vacaciones.

El Mission Inn Hotel & Spa en Riverside es un lugar clásico para el brunch del Día de la Madre, al igual que The Langham Huntington, en Pasadena, y el Queen Mary en Long Beach.

Una avalancha de favoritos de los amantes de la comida consentirán a las mamás el 12 de mayo, incluido Redbird (almuerzo y cena), Parkers Lighthouse, en Long Beach, The Front Yard, en The Garland en North Hollywood, Hotel Casa Del Mar, en Santa Mónica, A.O.C. en Third Street, y el Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club, que ofrecerá varias opciones para el Día de la Madre, incluido un brunch buffet en el jardín inglés del Día de la Madre.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.