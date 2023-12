Acusado de cuatro asesinatos recibió recientemente una ganancia inesperada de $700,000

El hombre acusado el lunes de los asesinatos en serie de tres hombres sin hogar en Los Ángeles, y del posterior robo y asesinato de un empleado del condado de Los Ángeles en San Dimas, recibió un pago de $700,000 dólares por lesiones personales en los últimos meses, según registros judiciales y la ciudad, confirmaron funcionarios.

Jerrid Powell, de 33 años, recibió la aprobación final para el pago en junio por parte del Ayuntamiento de Santa Mónica, después de que presentó una demanda tras un accidente de 2019, en el que, según dijo, resultó gravemente herido tras ser atropellado por una patrulla de la playa de la ciudad.

Un portavoz de la ciudad confirmó que el caso se había resuelto y le dijo al NBC4 I-Team en un comunicado.

Jerrid Joseph Powell, un hombre sospechoso de disparar a tres personas sin hogar y un trabajador del condado de Los Ángeles mortalmente, se presentó en corte el lunes.

“La ciudad resolvió la demanda alegando negligencia después de que un oficial de servicios del puerto de Santa Mónica, después de responder a una llamada informando de un incendio en la playa, se volcara el demandante que estaba tendido en una zanja en la arena de seis a veinte centímetros de profundidad”, señala el mensaje

Powell fue arrestado la semana pasada, primero en relación con el asesinato de San Dimas, luego como sospechoso de los otros tres asesinatos, después de que la policía dijera que las comparaciones balísticas coincidían con un arma encontrada en el auto de Powell con todos los asesinatos.

Powell hizo una breve comparecencia ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el lunes por la noche, pero pospuso la presentación de declaraciones sobre los cuatro cargos de asesinato.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles dijo que Powell también enfrentaba cargos de robo residencial y de ser un delincuente en posesión de un arma.

La condena por delito grave fue el resultado de una declaración de no impugnación que Powell presentó en un caso de agresión con arma mortal en el condado de San Bernardino en 2018, según mostraron los registros judiciales.

Powell fue sentenciado a tres años de libertad condicional en el caso y, en las semanas y meses posteriores a la declaración, fue arrestado y acusado de dos casos de robo, según los registros judiciales y carcelarios.

El sheriff Luna dice que las imágenes de vigilancia mostraron que la víctima fue seguida a casa desde una estación de carga eléctrica en West Covina.

Después del incidente de Santa Mónica de 2019, Powell presentó una demanda escrita a mano sobre lo que parecía ser una disputa sobre el alquiler, alegando que había sido víctima de daño emocional intencional y acoso sexual.

Powell exigió $3,3 millones en concepto de daños y perjuicios. Posteriormente, un juez desestimó el caso.

Los registros de la corte civil también mostraron que Powell resolvió una demanda presentada en su contra por un centro quirúrgico en Los Ángeles.

El caso fue desestimado el 30 de noviembre, el mismo día en que fue arrestado por el asesinato de San Dimas, con una indicación de que Powell había pagado la factura pendiente del centro.

