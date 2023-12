La investigación de asesinatos en serie de personas sin hogar se expande más allá del sur de California

Los detectives que investigan los asesinatos en serie de tres hombres sin hogar en Los Ángeles ahora están examinando asesinatos sin resolver en áreas fuera del sur de California, en caso de que haya evidencia de que el hombre acusado de los asesinatos de Los Ángeles podría ser el responsable, dijo el martes el jefe de policía de Los Ángeles.

"El departamento también está trabajando en todo Estados Unidos, trabajando con nuestros socios federales, el Centro Regional Conjunto de Inteligencia, para identificar las acciones de este pistolero", dijo el jefe Michel Moore.

Jerrid Joseph Powell, de 33 años, fue acusado el lunes de matar a los hombres mientras dormían o caminaban por la calle, y del robo posterior a su casa y del asesinato de un empleado del condado de Los Ángeles, que fue encontrado muerto a tiros dentro de su garaje. en San Dimas.

Moore dijo que la devastadora cantidad de violencia supuestamente cometida por Powell durante un período tan corto de tiempo generó dudas sobre si los cuatro tiroteos entre el 26 y el 29 de noviembre fueron los únicos ataques.

"No tenemos claro si tiene algún tipo de violencia previa que pueda no haber sido resuelta o no detectada hasta este momento", dijo Moore.

Powell fue arrestado la semana pasada después de que la matrícula de su BMW, identificada en el asesinato de Nicholas Simbolon, de 42 años, en San Dimas, fuera detectada por el sistema automatizado de escaneo de matrículas operado por el Departamento de Policía de Beverly Hills.

Moore dijo que a Powell se le encontró una pistola relacionada con los cuatro tiroteos.

El lunes, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles acusó a Powell del robo y asesinato de Simbolon, y de los asesinatos de los tres hombres sin hogar, José M. Bolaños, de 37 años, Mark Diggs, de 62 años, y Shawn Álvarez, de 52 años.

En la denuncia penal también se alega la circunstancia especial de comisión de homicidio múltiple, homicidio en curso de robo y uso personal de arma de fuego.