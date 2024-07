Irrumpen en la casa del rapero Blxst en Encino con sus hijos adentro

El rapero Blxst fue víctima de un robo en su casa de Encino mientras sus dos hijos estaban adentro, según ha declarado en un post de Instagram.

El artista de Los Ángeles, de 31 años, que no estaba en casa en ese momento, publicó el mensaje el viernes, acompañado de imágenes de seguridad que parecen mostrar a tres hombres irrumpiendo en la casa.

"Imagina estar al otro lado del país lejos de mi familia durante uno de los momentos más álgidos de mi carrera y despertarme con mi hijo a las 4 am diciendo 'creo que hay tipos malos en casa'", escribió. "No hay palabras para expresar la frustración y el vacío que siento en el alma y el corazón por no poder estar ahí para proteger a mis hijos".

El robo se produjo sobre las 2:50 a.m. del martes en el bloque 16000 de Morrison Avenue, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los sospechosos llevaban capuchas y entraron en la residencia a través de una ventana rota, dijo la policía.

Una persona que estaba dentro de la casa con los dos niños llamó a la policía mientras se cometía el robo.

Los sospechosos huyeron del lugar y los agentes que llegaron tomaron declaración del robo. Se desconoce qué objetos se llevaron, si es que se llevaron alguno.