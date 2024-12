Investigan posible estafas a propietarios e inquilinos en Long Beach

La policía de Long Beach investiga el reporte de varios propietarios e inquilinos que dicen haber sido estafados por una mujer que presuntamente se hacía pasar por propietaria.

Telemundo 52 habló con varias personas que aseguran haber perdido miles de dólares, pero hasta el momento la policía no ha hecho ningún arresto y no se han presentado cargos.

Varias de las presuntas víctimas que dicen fueron engañadas coincidieron en Reddit, ellos aseguran que una mujer pretendía rentarles un apartamento o Loft, espacios publicados en Craigslist, Facebook Marketplace y Zillow.

Marcia Martínez contó que contactó a la mujer, por un Loft en el área de Long Beach. El lugar se publicó en Craigslist y Zillow este otoño, y dijo que pagó un depósito y firmó un contrato de arrendamiento.

“Nos dijo que era la dueña, ella dijo que está rentando este lugar porque su papá murió de cáncer, una historia bien creíble, nos enseña el lugar, nos dijo que éramos las personas con el perfecto fit”, dijo Martínez, presunta víctima de estafa.

Semanas después, Martínez descubrió que la mujer no era quien decía ser, ella jamás pensó tener que pasar por esta pesadilla.

Desesperada por respuestas después de meses de incumplimiento, nos dice que fue al lugar que se suponía había arrendado, donde fue atendida por una mujer que se identificó como la dueña, quien dijo que no podía hacer nada al respecto.

Martínez dijo que no tiene un lugar donde vivir y que se está quedando con los padres de su pareja para ahorrar y buscar un nuevo lugar.

Telemundo 52 no está identificando a la mujer en cuestión porque hasta el momento no se ha realizado ningún arresto y no se han presentado cargos. La policía de Long Beach tiene una investigación activa al respecto.

Por su parte, los detectives de la División de Delitos Financieros de la Policía de Long Beach a través de una comunidad dijo: “actualmente están investigando múltiples incidentes que involucran a la persona en cuestión. La investigación está en curso”.

Algunas personas, incluso de otros estados, dijeron a Telemundo 52 que cayeron en la trampa, pues buscaban volver al área de Long Beach, como esta pareja desde Texas.

“Nosotros le enviamos $4,000 mil dólares, dos mil por la renta y dos mil por el depósito, todo estaba listo, nos íbamos a mudar, estábamos alejadas de haber encontrado un lugar, estábamos emocionadas”, dijo Makayla Sanger, víctima de una estafa en Long Beach.

Afortunadamente y después de varias conversaciones nos dicen que pudieron recuperar su dinero.

“Recuperamos el dinero, pero durante meses no pude dormir sabiendo que este individuo había tenido un impacto tan grande en nuestras vidas y en las vidas de otras personas... y que simplemente se había salido con la suya”, Brittany Guthrie, víctima de una estafa en Long Beach.

Muchas de las presuntas víctimas incluso nos dicen que han creado un grupo en WhatsApp y una página de denuncias solo de esta mujer, con el propósito de tratar de alertar a otras víctimas potenciales.

Telemundo 52 intentó llamar a los números de teléfono asociados con la mujer en cuestión para conocer su versión de los hechos, pero estos están desconectados o no contestan.

Según las autoridades, se cree que puede haber más víctimas de esta mujer, quien a la fecha no ha sido arrestada, ni tiene cargos en su contra.

Telemundo 52 intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la mujer en cuestión para conocer su versión, pero hasta la tarde del viernes no se ha obtenido respuesta.