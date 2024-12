Inquilina de Boyle Heights acusa a dueño de la propiedad por supuesto acoso

Una inquilina de Boyle Heights acusa al dueño de la propiedad que renta de reubicarse con engaños a otra unidad para hacer reparaciones, obligándola a vivir en condiciones inhumanas con sus hijos y con la amenaza de ser desalojada.

María Daza Martínez asegura que supuestamente es víctima de acoso por parte del dueño.

“A mí me rompe el corazón ver a mis hijos en esa situación”, dijo Daza, quien alega haber sido desalojada injustamente por el dueño.

Daza contó que desde hace más de un año y medio salió con sus cuatro hijos de su vivienda en Boyle Heights, que está bajo el programa de control de renta, y que lo hizo de manera voluntaria, porque el dueño le había prometido hacer reparaciones.

“[El dueño] me dijo que iba a hacer remodelaciones en la casa, y le dije: "OK está bien. Me dijo, 'puedes sacar las cosas, le dije sí está bien'”, dijo Daza.

Daza cuenta que el dueño luego le ofreció una habitación con un baño separado de la casa principal para quedarse mientras se realizaba la obra, así mismo recibió la cantidad de 800 dólares como muestran unos recibos para alquilar un almacén para sus pertenencias.

“Cuando termine de remodelar, me dijo, ‘la casa ya no te la doy para atrás’”, dijo Daza.

Desde entonces, Daza vive con su esposo e hijos en una habitación con solo un baño porque el dueño alquiló la que fue su vivienda por 14 años a otra familia tras repararla.

“Desde el tiempo que me sacó no quiso agarrar la renta —nunca me ha dado una carta de desalojo”, señaló Daza.

En noviembre del año pasado, Daza afirma que el dueño le entregó una demanda para desalojarla por presuntamente vivir ilegalmente en el hogar, pero el caso fue desechado, y desde hace un mes el propietario afirma que le cortó la luz y el agua del cuarto, así mismo mando remover las puertas y ventanas.

“Está haciendo demasiado frío, pero más que nada es el temor. Mis hijos están atemorizados, que entren y les hagan algo”, dijo.

Daza denunció el presunto acoso con el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, que confirmó investiga al propietario por acoso, desalojo ilegal y eliminación de servicios básicos.

El padre del propietario dijo que la inquilina se salió de la vivienda voluntariamente tras supuestamente dañar la unidad que le rentaba, como lo mostraban unas fotos que proporcionó.

“Todo verbal OK, correcto, quédate allí pues, a los cuatro meses dice, ¿cuándo te vas a mover? Porque tengo que tumbar, porque la corte me exigió que tengo que tumbar ese cuarto”, dijo Rafael Naranjo, papá del propietario.

El papá del dueño afirma que el cuarto anexado donde vive Deza y sus hijos, fue construido sin los permisos pertinentes y no puede ser habitado, por eso, el lunes mandó remover puertas y ventanas para derribarlo, ya que dice que cuenta con los permisos pertinentes.

“Se va a tumbar como se tiene que hacer”, dijo.

La directora de la red de Defensa de Desalojos recomienda nunca salir de su hogar para una remodelación sin un acuerdo por escrito.

“Nunca se salgan sin un acuerdo escrito, que explica la situación, los derechos y cuándo van a poder regresar”, dijo Elena Pop, directora de Defensa Contra Desalojos.

La red de Defensa de Desalojos en Los Ángeles ofrece seminarios legales para que los inquilinos conozcan sus derechos, y en algunos casos hasta pueden ofrecer representación legal.

Para más información sobre los derechos a inquilinos, entre aquí.