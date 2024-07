Indigente ataca a hombre de la tercera edad mientras almorzaba en Whittier

Un hombre de la tercera edad recibió un puñetazo en la cara por parte de un indigente en Whittier el jueves por la tarde en un ataque aparentemente no provocado.

El hombre recibió un puñetazo en la cara mientras disfrutaba de su almuerzo en el patio de Mimo's Café.

"Sin previo aviso, se levantó y golpeó a uno de mis clientes en la cara con el puño", dijo el dueño de Mimo's Café, Ramón Arteaga. "Estaba sangrando hasta el punto de que lo llevaron al hospital y tiene 4 puntos de sutura".

Arteaga dijo que los ataques de personas sin hogar parecen estar aumentando en la zona y espera que la orden ejecutiva hecha por el gobernador de California Gavin Newsom ayude con el problema.

"No creo que haya nada más urgente o más frustrante que hacer frente a los campamentos de personas sin hogar en el estado de California", dijo Newsom.

El gobernador ordenó a las agencias estatales que retiraran los campamentos de personas sin hogar de la propiedad pública, una de las reacciones más radicales a la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. que permite este tipo de prohibiciones.

"Es hora de actuar con urgencia a nivel local para limpiar estos lugares y centrarnos en la salud y la seguridad públicas", declaró Newsom.

Las ciudades y los condados no están legalmente obligados a cumplir la orden, pero les presiona para que hagan lo mismo.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, dijo que considera que es una oportunidad para que varias agencias trabajen juntas.

"Lo que no quiero ver, ojalá, es que simplemente se coja a estas personas y se las traslade a otra ciudad, porque eso no resuelve nada, sino que realmente se envíe a la gente a servicios, viviendas provisionales viviendas permanentes y gestión de casos", dijo Solís.

Sin embargo, Katie Tell, de PATH, un proveedor de servicios para personas sin hogar, teme que esto suponga un golpe para todo el trabajo que ya ha realizado.

Muchos propietarios de negocios, incluyendo Arteaga aplauden la decisión de Newsom después de decir que se quedaron con pocas o ninguna opción para hacer frente a los campamentos de personas sin hogar antes de la sentencia del Tribunal Supremo.

La oficina del gobernador no ha proporcionado un calendario claro de cuándo se aplicará la orden ejecutiva.