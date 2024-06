Bomberos del condado de Los Angeles darán perspectivas de incendios forestales para 2024

Las autoridades de extinción de incendios del sur de California planean presentar su pronóstico de incendios forestales para 2024 el viernes en una conferencia de prensa.

El evento con miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y otras agencias está programado para las 11 a.m., en la sede del departamento en Los Ángeles.

Se exhibirán equipos de extinción de incendios utilizados para combatir incendios forestales.

El invierno húmedo de California dejó las laderas cubiertas de maleza verde, pero esa vegetación se seca en los meses calurosos y secos del verano y se convierte en combustible para incendios forestales.

El otoño suele ser la peor época del año para los incendios forestales en California debido a las condiciones secas y a los infames vientos de Santa Ana, que han avivado algunos de los incendios más destructivos del estado.

En lo que va del año, Cal Fire, la agencia de extinción de incendios del estado, informó 1,769 incendios forestales. El año pasado por estas fechas, la agencia informó 1.605 incendios. El promedio de cinco años es de 2,295 incendios.

