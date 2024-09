Mapas: actualizaciones de los tres grandes incendios forestales en el sur de California

Las líneas de contención se reforzaron alrededor de tres grandes incendios forestales en el sur de California durante el fin de semana en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino antes de un aumento de las temperaturas esta semana.

Los incendios Bridge, Airport y Line comenzaron durante un período prolongado de calor extremo, pero las temperaturas más frías ayudaron a los bomberos a ganar terreno durante la semana pasada. El clima más cálido está en el pronóstico de esta semana.

A continuación mostramos actualizaciones sobre los tres incendios forestales.

Incendio Bridge

El incendio Bridge ha quemado más de 54,800 acres en los condados de Los Ángeles y San Bernardino con una contención del 71 por ciento. El incendio comenzó el 8 de septiembre en el Monumento Nacional de las Montañas de San Gabriel al este de Los Ángeles.

Ochenta y una estructuras fueron destruidas y otras 17 dañadas, según los bomberos. Los equipos están cortando árboles muertos y debilitados por las llamas, y apagando los puntos calientes.

“Las condiciones actuales del incendio muestran fuentes de calor limitadas, lo que permite que los recursos mantengan líneas directas y completen líneas indirectas en áreas críticas”, dijeron los funcionarios durante el fin de semana. “Las observaciones meteorológicas actuales incluyen una buena recuperación de la humedad sobre la huella del incendio”.

Algunas evacuaciones y cierres de bosques permanecieron vigentes esta semana. Los cierres de carreteras estaban vigentes en las siguientes áreas:

Big Pines Highway

Big Rock Creek Road

Largo Vista Road

Mescal Creek Road

Panorama Motorway

State Route 39 en la base de San Gabriel Canyon

Glendora Mountain Road al norte de Big Dalton Road

Westbound State Route 2 en Flume Canyon Road

Cinco bomberos resultaron heridos. La causa sigue bajo investigación.

Incendio Airport

El incendio Airport, en los condados de Orange y Riverside, estaba contenido en un 81 por ciento con 23,500 acres quemados.

Los funcionarios de bomberos dijeron que la contención aumentaba diariamente a medida que mejoraban las condiciones climáticas. Según las estimaciones, el incendio quedará completamente contenido por las líneas de vegetación despejada para el 24 de septiembre.

“Los equipos están limpiando y atando todas las líneas abiertas que quedan en el perímetro”, dijeron los bomberos en un comunicado.

Algunos equipos acamparán en la línea de fuego en las montañas mientras acceden a los puntos calientes en terrenos accidentados. Los vuelos con drones ayudarán a los bomberos con mapas infrarrojos que muestran las áreas de mucho calor.

“Estamos haciendo todo lo que podemos mientras hace más frío para construir esas líneas de fuego, mejorándolas y asegurándonos de que sean probadas por el viento”, dijo el capitán Steve Concialdi de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. “Están acampando allí para que no les lleve horas viajar de ida y vuelta porque es un terreno inaccesible”.

Las autoridades reabrieron la autopista 74. El Distrito de Guardabosques de Trabuco cerro tmporalmente el Bosque Nacional Cleveland.

El lunes, los funcionarios de Edison utilizarán un helicóptero para retirar los postes y líneas eléctricas dañadas y reemplazarlas.

El incendio comenzó el 9 de septiembre a la 1:21 p.m. Destruyó 160 estructuras, dañó otras 34 y causó 15 heridos, según Cal Fire. De los 15 heridos, todos menos dos eran bomberos que sufrieron heridas menores, muchas de ellas relacionadas con el calor.

El jueves, ocho bomberos resultaron heridos cuando un camión de transporte que transportaba a un equipo de bomberos del condado de Orange se desvió y volcó en una autopista cuando regresaba del incendio. Cuatro miembros del equipo permanecen hospitalizados en estado estable a crítico, mientras que otros cuatro fueron tratados y dados de alta, dijeron las autoridades.

Incendio Line

El incendio Line en las montañas del condado de Santa Bernardino abarcaba 39,200 acres el lunes y su contención era del 67 por ciento.

Cuatro estructuras resultaron dañadas y una fue destruida por el incendio, que comenzó como un incendio provocado el 5 de septiembre en el área de Highland.

Una orden de cierre del Bosque Nacional de San Bernardino siguió vigente. La autopista 330 sigue cerrada en dirección norte desde Highland Avenue hasta Live Oak.

Las personas que vuelan drones hacia la zona del incendio siguieron siendo un problema para los bomberos.

“Ha habido múltiples incursiones con drones en el área del incendio Line”, dijeron los bomberos en un comunicado. “Por favor, sean respetuosos con quienes combaten el incendio y con los miembros de la comunidad que se ven afectados por el fuego. Nunca vuelen drones cerca de un incendio forestal. Si vuelan, nosotros no podemos”.

Se esperaba que un sospechoso de incendio provocado acusado de iniciar el incendio compareciera ante el tribunal el lunes. El hombre de Norco se declaró inocente de iniciar un incendio forestal que obligó a la evacuación de miles de hogares.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.