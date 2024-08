Incendio daña parte de un estadio de béisbol histórico de Ontario

Un querido estadio de béisbol comunitario utilizado para escenas de la película de 1992 "A League of Their Own" y otras películas de Hollywood resultó dañado en un incendio el jueves por la noche en Ontario.

Las llamas arrasaron la tribuna de madera y otras partes del histórico Jay Littleton Ball Park, una joya del béisbol con décadas de antigüedad que actualmente es sede de partidos de ligas infantiles y amateurs. Los testigos dijeron que oyeron una explosión alrededor de las 11:30 p.m. del jueves.

La luz del día reveló daños significativos en las tribunas.

"Es un día triste para la ciudad de Ontario", dijo el supervisor de investigaciones de incendios Dan Kloosterman. "Tiene mucha historia".

Los detalles sobre la causa no estaban disponibles de inmediato. Kloosterman dijo que probablemente había madera vieja y seca en al menos parte de la estructura de la tribuna, que puede arder rápidamente.

El béisbol se ha jugado en el campo en Fourth Street y Grove Avenue en la comunidad al este de Los Ángeles durante más de 80 años. La tribuna de madera se terminó en 1937. El parque John Galvin que la rodea se fundó en 1910.

El estadio fue sede de los Ontario Orioles durante una temporada en 1947 y se inauguró oficialmente como Jay Littleton Ball Park en 1998 en honor a una figura local importante en el béisbol y los deportes juveniles.

El presidente de la Liga Oriental de Ontario, Aaron Matthiesen, se apresuró a llegar al estadio de béisbol el viernes por la mañana después de enterarse del incendio. Varias otras personas involucradas en la comunidad de béisbol de Ontario también se acercaron.

"Si miras hacia arriba y hacia abajo de la calle, hay amantes del béisbol por todas partes", dijo Matthiesen, agregando que algunos estaban llorando. "Este estadio de béisbol ha sido el corazón de Ontario, el estadio de béisbol histórico, el lugar donde jugar para nuestros niños. Ya no tendrán la oportunidad de jugar allí".

Describió las condiciones en el parque en los últimos años como "ruinosas" con un aumento en el número de personas sin hogar que viven allí, pero dijo que había señales de mejora en el campo de béisbol.

"Tengo dos niños pequeños en nuestra liga, y el sueño siempre ha sido que puedan jugar en Jay Littleton", dijo Matthiesen. "Finalmente comenzamos a ver un programa de algo que se está llevando a cabo. Y ahora, puedo garantizar que mis hijos no podrán jugar aquí nunca más".

Entre las películas de Hollywood con escenas filmadas en el pintoresco estadio se encuentran el éxito de Tom Hanks y Geena Davis "A League of Their Own", "Eight Men Out" y "The Babe Ruth Story".

"Básicamente, si se tratara de una película de béisbol filmada en los años 20, habría escenas filmadas aquí", dijo Matthiesen.