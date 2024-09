Inauguran nuevo carril para bicicletas en el Valle de San Fernando

San Fernando Road, que se extiende desde Burbank hasta Sylmar en el este del Valle de San Fernando, recibió un nuevo carril protegida adicional, anunciaron los funcionarios de Los Ángeles el lunes.

Después de que el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) agregó 4,75 millas de la nueva ciclovía, San Fernando Road ahora tiene casi 10 millas continuas de calzada fuera de la calle para ciclistas, lo que mejora la movilidad para aquellos con medios de transporte limitados.

"Se corre mucho riesgo al andar en bicicleta por esta zona", dijo el presidente del Ayuntamiento de Los Ángeles, Paul Krekorian. "Muchas personas que andan en bicicleta aquí no lo hacen solo por diversión. Lo hacen porque no tienen disponibilidad de un automóvil y necesitan sus bicicletas para llegar a las paradas de tránsito para ir al trabajo, etc."

Mientras los funcionarios celebraban el lunes la nueva ciclovía durante una ceremonia de inauguración en Sun Valley, la concejal Imelda Padilla, oriunda del Valle de San Fernando, dijo que la última mejora de la infraestructura es un paso hacia la “justicia ambiental” para la comunidad que está plagada de contaminación acústica del aire, el suelo y el tráfico ferroviario.

“¿Ves lo que quiero decir con el ruido?”, dijo Padilla mientras señalaba el cielo mientras los aviones despegaban del Aeropuerto Hollywood Burbank. “Este proyecto no se trata solo de mejorar las opciones de transporte. Se trata de conectar a nuestra comunidad de maneras que sean sostenibles y accesibles para todos”.

La nueva ciclovía protegida también ofrecerá más oportunidades a los miembros de la comunidad al conectar varias paradas de Metrolink, según la gerente general de LADOT, Laura Rubio-Cornejo.

“Las familias tendrán un lugar seguro para enseñar a sus hijos a andar en bicicleta o disfrutar de la recreación al aire libre”, dijo Rubio-Cornejo. “Los residentes podrán viajar desde sus vecindarios hasta los centros de trabajo utilizando modos de transporte sostenibles que reducirán el tráfico y la contaminación”.

El nuevo carril bici, cuya construcción costó más de 30 millones de dólares, corre paralelo a las vías del tren Metrolink.