Iglesia católica de Corpus Christi es destruida por el incendio Palisades

El incendio forestal de Pacific Palisades destruyó completamente la iglesia de Corpus Christi, informó la Arquidiósesis de Los Ángeles el miércoles.

La iglesia, ubicada en 880 Toyopa Drive en Palisades, quedó prácticamente en cenizas tras el incendio a horas de la madrugada, informó Angelus News, la fuente oficial de noticias oficial de la Arquidiósesis el miércoles.

Los vientos que padeció la zona en la madrugada fueron descritos por los bomberos locales como "unos de los peores" que han visto en sus vidas, según reportó nuestra estación hermana NBC LA.

Images shared with Angelus showed only the frame of the Corpus Christi Catholic Church structure remaining as of Wednesday morning. There were also unverified reports of damage to Corpus Christi's parish school." Read on @angelusnews:

#PalisadesFirehttps://t.co/xcsKwW4HhF