Realizan vigilia por un hombre y su madre fallecidos en accidente en Huntington Park

La comunidad de Huntington Park se reunió el martes para llorar a un hombre y su madre que murieron en un accidente automovilístico que involucró a un conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol la semana pasada.

Eduardo Rojas, de 29 años, y su madre Bertha Rojas murieron el viernes tras verse involucrados en un accidente entre dos autos que dejó a otras tres personas heridas. La tragedia ocurrió alrededor de las 8:45 p.m., cerca de la intersección de la Avenida Maywood y Randolph Place, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LAFD).

“Se preocupan por todos los que conocen y eran una familia muy fuerte y amorosa, así que es muy triste ver eso”, dijo Jacqueline Danas, prima de Eduardo.

Según familiares, Eduardo, su hermano Kevin y sus padres, Bertha y Cuco, se dirigían a su casa en Huntington Park cuando su auto chocó con una camioneta blanca. Alexis Salguero, quien trabaja en la zona, recordó las llamas que vio tras el choque y calificó el impacto como fuerte.

“Cuando salí… vimos que la camioneta blanca estaba en llamas”, dijo Salguero.

Eduardo y Bertha murieron en el lugar, según el LAFD. Kevin y Cuco fueron trasladados a un hospital cercano en estado crítico. El conductor del otro vehículo sufrió heridas leves y también fue hospitalizado.

“Todos necesitan nuestras oraciones y, con suerte, por la gracia de Dios, ambos saldrán adelante”, dijo Juan Fernández, un amigo de la infancia de Eduardo.

Los dolientes recordaron a Eduardo como un inspirador entrenador de baloncesto y campo traviesa en Alliance Collins Family College-Ready High School, donde fue alumno.

“Siempre animó a los niños a correr riesgos y siempre intentarlo y nunca dejar de intentarlo, pase lo que pase”, dijo Fernández.

El conductor del SUV blanco fue arrestado por la policía después del accidente bajo sospecha de DUI. La policía dijo que creen que el alcohol puede haber sido un factor. No revelaron el nombre del conductor.

