Telemundo tendrá fútbol olímpico con más horas que nunca en París 2024. Aquí el calendario de juegos

Telemundo, la casa exclusiva en español de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, ofrece a la audiencia hispana del país la cobertura más completa de los Torneos Olímpicos de Fútbol Masculino y Femenino en París 2024 a partir del 24 de julio hasta el 11 de agosto con más programación EN VIVO que nunca en Telemundo o Universo y todos los partidos transmitidos por Peacock.

La cobertura del fútbol olímpico en Telemundo comienza dos días antes de la ceremonia de apertura el miércoles 24 de julio con las competencias de fútbol masculino en vivo por Telemundo, Universo y Peacock a las 8 am ET. La cobertura en vivo en español de la Ceremonia de Apertura el 26 de julio comienza a la 1 pm ET por Telemundo y Peacock.

El equipo de Telemundo en el terreno lo liderará Andrés Cantor, ocho veces ganador del premio Emmy y miembro del Salón de la Fama, que narrará los partidos clave desde el estadio, y se unirá en Francia el exjugador y analista de fútbol olímpico, Manuel Sol, y la entrenadora de fútbol profesional y analista, Natalia Astrain. Además, la presencia en el terreno se verá reforzada por el primer reportero dedicado al fútbol olímpico de la cadena. Carlos Yustis se une al equipo para mantener a los espectadores actualizados sobre las últimas noticias, las actuaciones de los atletas y países hispanos y la escena en los estadios de toda Francia.

Los reconocidos locutores Copán Álvarez, Jorge Calvo, Luis Bucci, Carlos Ramirez y Adrian Garcia Marquez serán parte del equipo de locutores que narrará las competencias de fútbol con análisis ofrecidos por un grupo excepcional de expertos en fútbol que regresan a Telemundo luego de sus estelares actuaciones en ediciones anteriores del torneo. El roster de expertos incluye a Isabella Echeverri, leyenda de la Selección Colombia, futbolista olímpica y analista de fútbol de la cadena; y Maxi Rodriguez, exfutbolista argentino y medallista de oro, apodado “La Fiera”.

Telemundo y Universo presentarán más de 315 horas de competencias en vivo y especiales recapitulativos diarios. La mayoría de los días, la cadena ofrecerá al menos seis horas de cobertura diurna de los Juegos de Verano y hasta doce horas de programación los días de fútbol. Además, Telemundo presentará un programa recapitulativo de dos horas destacando las mejores historias olímpicas del día, todos los días laborables a la medianoche (12 am ET) a partir del viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto. Peacock transmitirá en vivo toda la programación de Telemundo y Universo, ofreciendo la experiencia de transmisión en español de los Juegos Olímpicos más extensa en la historia de los medios de comunicación en Estados Unidos.

Más allá del fútbol, ​​la producción de Telemundo Deportes se centrará en otras competencias deportivas relevantes para la audiencia latina, como boxeo, baloncesto, voleibol y voleibol de playa. Este año, la cadena ampliará su oferta con eventos con medallas de oro en natación, atletismo, gimnasia y buceo. Más adelante se anunciarán detalles adicionales de la programación de Telemundo para los Juegos Olímpicos de París, incluido el calendario completo, el contenido digital y la lista completa de analistas invitados.

La cobertura de Telemundo y Universo también estará disponible en la app Telemundo, Telemundo.com y NBC.com a través de “TV Everywhere” para clientes con suscripciones de televisión paga.

