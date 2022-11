“Ese dinero me pertenece”. Mujer recupera ahorros bancarios de su hermano fallecido

Hablar de la muerte siempre es un tema difícil, pero es necesario porque en caso de que ocurra de improviso y no se tiene un testamento o un beneficiario, le podemos dejar serios problemas a nuestra familia.

Esto fue lo que le sucedió a Carolina Sánchez, quien además de la tristeza de perder a su hermano, tuvo que hacerle frente a una serie de obstáculos para poder recuperar el dinero que con tanto esfuerzo él ahorró en su vida.

“A mí se me hizo una cosa muy injusta porque mi hermano vivió muchos años allá y no podían quedarse con ese dinero porque él lo trabajo”, cuenta Sánchez, quien en menos de un mes atravesó por la difícil experiencia de la muerte de dos de sus hermanos.

“Falleció mi hermano en México el 5 de julio y tenía dos semanas apenas de haber sepultado aquel y se me muere éste el 6 de agosto. Entonces como quien dice, todavía no respiraba, no procesaba la muerte de uno cuando se me viene el fallecimiento de este otro”, dijo Sánchez.

Se refiere a su hermano Leopoldo, quien falleció en Carolina del Norte en agosto de 2021. Estaba desconsolada, sin dinero y preocupada por los gastos, pero, aun así, viajó sola a dicha ciudad para organizar y llevar a cabo el funeral.

Al llegar, supo que Leopoldo contaba con una cuenta bancaria, en Wells Fargo, pero al intentar averiguar, le negaron el acceso. Fue cuando cayó en cuenta de que, al no sobrevivirle hijos ni esposa, el dinero de su hermano quedaría en manos del banco.

“Ese dinero le pertenecía a mi hermano y yo tuve mucho gasto, yo pienso que ese dinero me pertenece a mi para poder cubrir esos gastos que todavía no se han cubierto”, dijo.

Al contactar a Telemundo 52 Responde se llamó a Wells Fargo, solicitando información sobre los pasos a seguir en casos como este, en que él cuenta habiente no tiene beneficiarios.

Wells Fargo dijo a través de un comunicado:

“Cuando fallece un ser querido, sabemos que lidiar con sus finanzas puede ser abrumador. Estamos aquí para ayudar a que sea lo más simple y directo posible. Brindamos información y herramientas en nuestro centro de atención al cliente que puede ayudar a los miembros de la familia con la documentación requerida. Es importante saber que la documentación requerida puede variar de un estado a otro. Alentamos a los clientes que tengan preguntas o inquietudes a que se comuniquen con nosotros”.

Después de la intervención de Telemundo 52 Responde, Sánchez pudo presentar la documentación necesaria y recibió un cheque con los ahorros de su hermano.

“Me siento agradecida con Dios y con ustedes, nuevamente reitero, Telemundo Responde es el que hizo realidad todo esto que acabo de hacer, este logro después de más de un año”, dijo.

Es importante dejar un testamento y fideicomiso, así como definir quién será su representante o beneficiario si usted fallece. Asegúrese también de tener todos sus documentos en orden no solo en su institución bancaria, sino con su seguro de vida o cuenta de retiro o jubilación.

Aunque sea difícil pensar en ello, hay que planear para el día en que ya no estemos aquí, con un testamento se asegura decidir quién podrá disfrutar del fruto de su esfuerzo.