Detienen a una persona tras la muerte de una menor por sobredosis en escuela de Hollywood

Una persona de interés fue detenida el jueves por la mañana en relación con la muerte por sobredosis de un estudiante en la escuela secundaria Helen Bernstein a principios de esta semana, según una fuente cercana a la investigación.

La persona de interés aún no ha sido identificada por las autoridades.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles identificó a la menor de 15 años que murió en el baño de niñas en la escuela secundaria Bernstein el martes por la noche como Melanie Ramos.

Actualización del incidente en la escuela preparatoria Helen Bernstein pic.twitter.com/ze55843uZz — Los Angeles Unified (@LASchools) September 14, 2022

Tres estudiantes que se cree que sufrieron una sobredosis de píldoras aparentemente mezcladas con fentanilo obtenidas en un parque de Hollywood continúan recuperándose este jueves.

Según la policía y los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), la situación se desarrolló el martes, alrededor de las 8 p.m., cuando un hombre fue a la secundaria Bernstein, ubicada en el 1309 N. Wilton Place, en busca de su hijastra, que no había regresado de la escuela.

El hombre encontró a su hijastra sufriendo aparentes síntomas de sobredosis, aunque todavía estaba consciente y pudo decirle que una de sus amigas estaba en un baño de niñas, dijeron las autoridades.

El hombre y un empleado de la escuela encontraron a la otra niña, Ramos, inconsciente en el baño, donde murió. Posteriormente, los investigadores se enteraron de otras dos sobredosis que ocurrieron en el cercano Lexington Park el martes por la noche.

El investigador de LAPD, el teniente John Radtke, dijo a los periodistas que los estudiantes aparentemente fueron al parque y compraron algún tipo de píldoras, pensando que era el analgésico Percocet pero las píldoras parecían haber sido mezcladas con fentanilo.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) emitió un comunicado la mañana del miércoles sobre los eventos que ocurrieron en la Preparatoria Bernstein.

Una adolescente de 15 años murió y otra se encuentra hospitalizada, aparentemente víctimas de sobredosis de drogas, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la agencia líder en esta investigación en curso, y en este momento y debido a problemas de confidencialidad, no tenemos más información para compartir. Sin embargo, la escuela estará abierta hoy [miércoles] y tendremos consejeros de duelo en el lugar y disponibles para apoyar a todos los estudiantes y empleados.

“Mientras trabajamos junto con LAPD para descubrir los detalles de esta trágica situación, nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de ambos estudiantes. También agradecemos a todos por su comprensión y apoyo hoy y compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo el comunicado del LAUSD.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, fue a la Preparatoria Bernstein el miércoles por la mañana para reunirse con la familia de la niña muerta. Arremetió contra el flagelo de la venta de drogas a estudiantes adolescentes y dijo que la gente ha estado vendiendo narcóticos en Lexington Park durante semanas.

Luego de que tres estudiantes experimentaran sobredosis por fentanilo, el LAUSD alerta a los padres para que hablen con sus hijos sobre las drogas.

“Lexington Park está a dos cuadras de esta escuela”, dijo Carvalho. “Lo que significa que Lexington Park está a dos cuadras de literalmente cientos de adolescentes”.

Lamentó la muerte de una niña de 15 años que ``murió en esta escuela por la frialdad del piso de un baño''.

“Ese no debería ser el caso, no en esta escuela. No en ninguna escuela en Los Ángeles o en todo nuestro país”, dijo. "Pero esa es la situación a la que nos enfrentamos”.

Según los CDC, una de las comunidades más afectadas es la latina. De acuerdo a expertos, 150 personas mueren a diario en relación a sobredosis con fentanilo y otras drogas.

“... Para el individuo que aparentemente durante varias semanas ha estado propagando el dolor, la destrucción y ahora la muerte, tenga la seguridad de que vamos a utilizar todo el peso y la fuerza de este sistema escolar, todo el peso de la ciudad. entidad encargada de hacer cumplir la ley, la (Administración para el Control de Drogas), para saber quién es usted, quiénes son las personas detrás de usted'', dijo Carvalho. “Y haremos justicia para los padres afligidos de esta escuela y de todas las escuelas de nuestra comunidad”.

Carvalho dijo que ha hablado con el concejal de la ciudad, Mitch O'Farrell, y dijo que Lexington Park ha sido cerrado.

Cualquier persona que tenga información sobre esta investigación de sobredosis debe comunicarse con los investigadores de homicidios de la Oficina Oeste al 213-382-9470 o al 877-LAPD-24-7.

Cualquier persona que desee permanecer en el anonimato debe llamar a Crime Stoppers al 800-222-TIPS.