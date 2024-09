Hello Kitty and Friends Cafe abrirá el viernes en Universal CityWalk

Lo que debes saber El Hello Kitty and Friends Cafe y el Sanrio Smile Shop abren el viernes en Universal CityWalk

El café con temática de Sanrio es el primero de su tipo en Los Ángeles

El menú del café incluye dulces de Hello Kitty para llevar y bebidas especiales

Una nueva línea de productos seleccionados estará disponible en el Sanrio Smile Shop

Los fanáticos también pueden posar para una sesión de fotos en el interior del Sanrio Smile Shop

Prepárate para desplegar la alfombra rosa porque Hello Kitty pronto se convertirá en un elemento permanente en Universal Studios Hollywood.

El Hello Kitty and Friends Cafe y Sanrio Smile Shop abren al público el viernes en Universal CityWalk.

El café temático de Sanrio, el primero de su tipo en Los Ángeles, es una atracción imperdible con el letrero gigante con el lazo característico de Hello Kitty que da la bienvenida a los visitantes al ingresar. Los dulces y las bebidas especiales del menú incluyen la cúpula de mousse de Hello Kitty, la torta de cumpleaños característica, un juego de macarrones y más.

La media docena de bebidas llevan el nombre de Hello Kitty y sus amigos: el té helado verde con fresas de Hello Kitty, la limonada My Melody, el té helado de bayas Kuromi, la limonada Tuxedosam, el café con matcha Keroppi y el moca helado Chococat.

Los visitantes pueden elegir cualquiera de las opciones anteriores y marcharse, o aprovechar los asientos al aire libre disponibles en una de las mesas cubiertas por sombrillas y con sillas de color rosa intenso.

La tienda Sanrio Smile Shop ofrece una variedad de productos coleccionables con Hello Kitty y sus amigos, Cinnamoroll, Keroppi, Kuromi, My Melody, Badtz-maru y Chococat.

Al lado de la cafetería, la tienda Sanrio Smile Shop ofrece una amplia selección de productos de Hello Kitty y sus amigos. Una nueva línea de productos inspirada en la cafetería permitirá a los visitantes llevarse un artículo a casa (¿alguien quiere un delantal?).

También hay una oportunidad de sacarse una foto en la tienda en la tienda Sanrio Smile Shop. El mural de Hello Kitty y sus amigos y la mini estatua de Hello Kitty conduciendo un descapotable crean una imagen superlinda.

Esta tienda se suma a la tienda Animation Studio Store, que también vende productos con la temática de Hello Kitty y está ubicada dentro de Universal Studios Hollywood.

El debut de Hello Kitty Friends Cafe y Sanrio Smile Shop son la manera perfecta de celebrar el 50.° aniversario del ícono del pop mundial.

