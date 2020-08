Golpean a bisabuelo para robarle su vehículo

Un bisabuelo que recolectaba cartón para ayudar a sostener a su familia, fue víctima de una golpiza y robo de su van.

El sospechoso del brutal ataque ya fue detenido por las autoridades, pero Roberto Salinas, terminó sin su vehículo y muy lastimado.

A días después del ataque, sus ojos aún están morados, los raspones y heridas en su cabeza aún no cicatrizan, pero la mente no le falla a Salinas de 72 años, quien describió que la madrugada del sábado juntaba cartón en la Avenida Olympic y Eastern cuando un hombre que le pidió un viaje, y lo atacó.

“Ya cuando volteé, lo vi de frente, y fue cuando me dio el golpe o el codazo”, dijo Salinas.

Salinas cayó en la parte trasera de la camioneta tipo van, mientras que el sospechoso se subió y huyó a toda velocidad, pero Salinas se reincorporó y lo tomó al sujetó del cuello.

“Fue cuando [el atacante] sacudió la camioneta más fuerte y logró soltarse, y caí para atrás y en un jalón salí volando para la calle, y estaba abierta la puerta”, agregó Salinas.

El bisabuelo contó que cuando se levantó, estaba todo lleno de sangre.

“Fue una impression, una impotencia que sentí al verlo”, dijo Concepción López, esposa de la victim.

Salinas y su esposa llevan 49 años de casados, cuidan sus dos bisnietas, y se ayudan con la recolección de cartón.

Ambos están de acuerdo que fue afortunado de sobrevivir la caída del vehículo en movimiento, señaló que su experiencia como paracaidista en la Fuerza Aérea Mexicana, cuando tenía 16 años, le ayudó.

El instinto luego luego es tratar de cooperar en la salida y caer, ya que asegura que así fue lo que enseñaron.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles detuvo al sospechoso a una corta distancia del lugar del ataque, pero chocó el van del señor Salinas.

Golpeado, sin vehículo y con cuentas médicas que no anticipaba, la familia se vio obligada ha establecer una cuenta en el sitio de internet GoFundMe.

Pero a pesar de los problemas que ahora enfrenta, el Salinas es de admirarse, pues dijo sentir compasión por el joven que lo golpeó.

“Me da lástima porque echan a perder su vida”, dijo Salinas. “Yo que soy viejo trabajo, no falto un día. Yo le doy gracias a Dios de que no me pasó nada”, agregó.

Salinas le dijo a Telemundo 52 que se siente muy afortunado y a que ahora espera estar presente para celebrar sus 50 años de matrimonio el próximo 13 de junio. El Sheriff de Los Ángeles tiene detenido al sospechoso, y el vehículo de Salinas aún sigue siendo evidencia y es pore so que no se lo han regresado