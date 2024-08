FBI realiza redada durante investigación de malversación de fondos de pandemia en el condado de Orange

Las autoridades federales allanaron el jueves viviendas del condado de Orange que, según la agencia, fueron compradas ilegalmente con fondos públicos destinados a programas de ayuda para la pandemia, incluidas comidas para personas mayores.

La operación policial continuó hasta el jueves por la tarde en varios lugares, incluido Candeda Place en Tustin. Se vio a los agentes salir de la casa con cajas y lo que parecían ser computadoras portátiles.

Las casas fueron compradas por un grupo sin fines de lucro llamado Viet America Society, que está en el centro de la investigación federal.

Según una demanda civil presentada la semana pasada por el condado, Rhiannon Do, hija del supervisor del condado Andrew Do, compró la casa adosada de Tustin el año pasado. Rhiannon Do era la vicepresidenta de Viet America Society, que utilizó fondos federales para la ayuda pandémica para comprar casas, según la demanda. El dinero estaba destinado a ser utilizado para entregar comidas a personas mayores y discapacitadas durante la pandemia.

Las búsquedas también apuntaron a la casa de Garden Grove del presidente de Viet America Society, Peter Pham, informó el Orange County Register. NewsChopper4 estuvo filmó lo ocurrido durante la actividad policial.

Además de las casas de Tustin y Garden Grove, el FBI confirmó que también se registró una casa en Fountain Valley.

En una declaración a City News Service, Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos, confirmó que los agentes llevaron a cabo los registros, pero se negó a dar más detalles.

"Estamos ejecutando una orden de allanamiento, pero nos negamos a hacer comentarios sobre (la) naturaleza de la investigación debido a la orden de sellado del tribunal", dijo McEvoy.

Mark Rosen, un abogado de la VAS, dijo al Register que los agentes también registraron un restaurante en Westminster. La VAS contrató al restaurante durante la pandemia para preparar comidas que el condado le pagó a la organización para que las entregara a los residentes necesitados.

La demanda del condado busca recuperar millones de dólares y acusa a Viet America Society de usar los fondos "descaradamente" para beneficio personal.

Rosen emitió una declaración la semana pasada en la que calificó la demanda como "una desgracia" que está plagada de "muchos, muchos errores fácticos". Rosen agregó que la Viet America Society "continúa brindando alimentos y entregas a domicilio para los pobres y discapacitados. Todos están invitados a venir y verla en acción. Y actualmente mantienen registros excelentes".

Rosen dijo que la organización sin fines de lucro brindó los servicios prometidos en la subvención COVID, pero inicialmente no mantuvo buenos registros.

"Se cumplieron todos los contratos en la prestación de los servicios", dijo Rosen. "Esta demanda es un trabajo de desprestigio".

Antes de que se presentara la demanda, Rosen dijo que la organización sin fines de lucro ha tenido dificultades para documentar cada comida entregada durante la pandemia.

"Ahora están tratando de obtener registros de personas que no quieren tratar con el gobierno, que desconfían del gobierno debido a su experiencia como refugiados", dijo Rosen sobre la comunidad vietnamita a la que sirve la organización sin fines de lucro. "El condado, tres años después del hecho, tiene ahora estándares imposibles como si no hubiera una pandemia o nadie estuviera enfermo. Es fácil cuestionar todo esto en retrospectiva, pero la gente olvida cómo era antes de que tuviéramos las vacunas".

NBCLA se comunicó con el supervisor Do para obtener comentarios.

City News Service contribuyó a este informe.