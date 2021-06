FBI ofrece $30,000 de recompensa por pistas para resolver crimen de hace dos décadas

Monica Leech era una cajera de banco con 20 años de experiencia que se había trasladado a una ubicación en Thousand Oaks porque era una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

Pero el 28 de abril de 1997, dos hombres esposaron a Leech antes de disparar y matar a la madre de dos hijos durante un robo a un banco.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Western Financial Bank donde Leech había trabajado durante dos meses antes de que la mataran hace más de dos décadas ya no está allí, pero el alguacil del condado de Ventura está convencido de que los que le quitaron la vida siguen ahí. Y, las esposas utilizadas en el robo ahora pueden ayudar a atrapar a sus asesinos y traer respuestas para la familia de Leech.

"Estos niños han crecido sin su mamá y ahora tienen hijos", dijo Floyd Leech, su esposo. "Los niños nunca llegarán a conocer a su abuela".

Monica Leech, de 39 años, estaba ayudando a los clientes en el banco cuando dos hombres con cascos y chalecos reflectantes irrumpieron en el banco. El Departamento del Alguacil del Condado de Ventura dijo que Leech hizo todo lo que le pidieron los ladrones.

Ella no se resistió. Ella les ayudó a abrir la caja fuerte.

Pero aun así la esposaron y le dispararon en la nuca.

El robo y el asesinato ocurrieron en un momento en que el sur de California se consideraba la capital mundial del robo de bancos.

"Esto ocurrió en un momento en que los robos a bancos eran una ocurrencia muy común en todo el sur de California", dijo el capitán del alguacil del condado de Ventura, Eric Buschchow. "Este fue un golpe particularmente duro en la comunidad porque la vida de una persona fue arrebatada por dinero".

Los hombres se fueron en un Ford Explorer 1994 blanco y chocaron poco tiempo después. La camioneta, que fue pintada de un color diferente después del robo, fue encontrada más tarde por los investigadores.

Los rastros más pequeños de ADN de las esposas y otras pruebas podrían ayudar a cerrar la enorme pérdida. El FBI está ofreciendo una recompensa de $30,000 por información sobre los arrestos de los dos asesinos.

"Tengo esperanzas", dijo Leech. "Estoy animado".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: