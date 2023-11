Familia de hombre que murió a manos de oficial de CHP en autopista 105 entabla demanda

La familia de un hombre que fue asesinado a tiros por un oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en una pelea en una autopista de Los Ángeles presentó una demanda contra la agencia estatal de aplicación de la ley.

El reclamo presentado el lunes es un precursor de una demanda, que según los abogados de la familia se presentará después de que el CHP tenga tiempo para responder al reclamo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En la demanda, los abogados alegaron que el CHP no capacita a los agentes en el uso de fuerza letal.

El altercado que involucró al oficial y Jesse Domínguez, de 34 años, quien caminaba por los carriles de la autopista 105 en el sur del condado de Los Ángeles, fue captado por la cámara. Un oficial intentó convencer al hombre de que saliera de la autopista, pero él se negó y eso provocó una pelea, dijeron las autoridades. Domínguez llevaba una pistola paralizante que usó contra el oficial, dijo CHP.

“Tras el uso del arma por parte del peatón contra el oficial, y temiendo por su seguridad, el oficial disparó su arma reglamentaria”, dice el comunicado.

Telemundo 52 contactó a CHP para comentar sobre el reclamo. La agencia se refirió a su declaración anterior.

En una conferencia de prensa el martes, los familiares dijeron que reconocen que Domínguez no debería haber estado caminando por la autopista, pero dijeron que la fuerza mortal no era necesaria.

El video mostró al oficial disparando varias balas mientras Domínguez estaba en el suelo. El hombre murió posteriormente en un hospital. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que la causa de la muerte de Domínguez no ha sido determinada oficialmente.

El video de un minuto de duración, grabado por un transeúnte y publicado en las redes sociales, comienza con un oficial encima de Domínguez mientras los dos luchan en medio de un tramo cerrado de la autopista. No estaba claro quién grabó el vídeo original.

Un hombre que caminaba por una autopista del sur de California fue asesinado a tiros en un enfrentamiento el domingo con un oficial de la Patrulla de Caminos de California.

La Fiscalía General del Estado investiga el tiroteo de acuerdo con su política de revisar incidentes en los que el fallecido no portaba un arma mortal. Una pistola paralizante no se considera un arma mortal según la ley estatal.

La familia de Domínguez le dijo a Los Angeles Times que era un aspirante a actor y creen que probablemente estaba experimentando un episodio de salud mental o una crisis impulsada por las drogas cuando fue asesinado. Había estado luchando contra el abuso de sustancias, un grave trastorno de salud mental y la falta de vivienda, informó el periódico.

Su familia dijo que Domínguez llevaba una pistola Taser para protegerse después de las amenazas de otros residentes en el centro para personas sobrias cerca donde se alojaba. El lugar está ubicado cerca de la autopista, informó el Times.

“No sé por qué el oficial pensó en actuar de esa manera. Si alguien camina por la autopista, algo no anda bien. O están en una crisis de salud mental o está pasando algo más”, dijo al periodico su madrastra Akasha Domínguez.

Los agentes de la patrulla de caminos no están obligados a usar cámaras corporales, pero la agencia utiliza cámaras en los automóviles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.