Imágenes de accidente mortal en auto robado en Long Beach atormentan a dueña del vehículo

Una mujer cuyo auto se incendió en un accidente mortal después de que se lo robaron el lunes dijo que no siente nada más que tristeza por los cuatro adolescentes que estaban dentro del auto y sus familias.

El Kia Optima de Sierra Cobb fue robado el lunes cerca de la avenida Elm y la calle Tercera en Long Beach. Llamó a la policía y usó su aplicación de rastreo Lo-Jack para seguir el auto.

Cuando alcanzó a los adolescentes en la autopista 710 cerca de la calle Anaheim, fue testigo de una visión horrible.

Un aparatoso choque causó el cierre de los carriles en la autopista 710 en dirección norte en al área de Long Beach.

“Simplemente veo cómo sacan cuerpos. Niñas gritando por sus vidas”, dijo Cobb sobre la escena del accidente en Long Beach. “Solo escucho los gritos. Nunca dejaré de escuchar a los niños gritar por sus vidas.

“No he podido dormir desde esa situación. No puedo dejar de pensar en ello. Todavía estoy en shock”.

Dos niñas, de 13 y 15 años, y un niño de 14 sobrevivieron al feroz accidente, y la policía los sacó de los escombros quemados. El joven de 15 años que conducía el coche murió.

La policía de Long Beach dijo que un helicóptero del departamento estaba siguiendo al auto, pero los oficiales no lo estaban persiguiendo en el momento del accidente que involucró a un camión grande.

El trabajo escolar de Cobb, las computadoras portátiles y las herramientas de sus dos trabajos estaban en el auto.

“Es una historia triste escuchar que alguien perdió la vida por un vehículo robado”, dijo Cobb. “No obtuviste nada de esto, excepto una vida perdida.

“Le envío amor a la gente. No tengo odio en mi corazón. Quiero que estos niños se concentren en salir bien en la escuela. Se concentren en perseguir un sueño. Se concentren en querer ser algo bueno en la vida”.

Los detalles sobre las condiciones de los otros tres adolescentes en el auto no estuvieron disponibles de inmediato.

