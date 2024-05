Cientos de cabras rebeldes deambulan por el patio trasero de Rancho Palos Verdes

Cientos de cabras que estaban pastando en un área de Ranchos Palos Verdes aparentemente decidieron dejar el trabajo.

Alguien llamó al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles el martes, alrededor del mediodía, para informar que las cabras habian atravesado una puerta y se reunieron en el patio trasero de un propietario en la cuadra 6100 de Arrowroot Lane.

Las cabras estaban asignadas para comer vegetación y reducir posibles combustibles para incendios forestales.

Unos minutos más tarde, llegaron los agentes y un pastor de cabras ya se habia acercado al lugar. Finalmente, las cabras fueron reunidas y sacadas de la propiedad.

Las cabras están desplegadas en varias comunidades del sur de California propensas a incendios forestales para comer maleza seca que de otro modo podría convertirse en combustible para los incendios forestales.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.