Familia de defensor público encontrado muerto en México publica comunicado

La familia del defensor público del condado de Orange de 33 años que fue encontrado muerto en México mientras celebraba su primer aniversario de bodas con su esposa emitió un comunicado, en conflicto con las afirmaciones de que murió accidentalmente.

Después de que se proporcionó poca o ninguna información a la familia sobre la causa de la muerte, las autoridades de Baja California emitieron un comunicado diciendo que la muerte de Elliot Blair fue el resultado de una caída accidental.

En un comunicado emitido el martes por el abogado de la familia, David Scarsone, la familia cree que Blair fue víctima de un crimen brutal.

La declaración enfatizó que ninguna información del Departamento de Policía de Rosarito Beach, la oficina del fiscal de distrito o cualquier otro funcionario mexicano ha sido entregada directamente a la familia.

La única comunicación que ha recibido la familia en este momento ha sido a través de un enlace de la oficina del forense.

Según el enlace, la causa de la muerte fue "un traumatismo craneoencefálico severo y que el caso había sido remitido a la oficina del fiscal para realizar una investigación por posible homicidio".

Blair fue encontrado muerto el sábado debajo de un balcón del tercer piso en Las Rocas Resort and Spa en Rosarito Beach.

La familia contratará una firma de investigación privada para realizar una investigación independiente.

La declaración también incluyó información de que las autoridades mexicanas han sugerido que el cuerpo de Blair sea incinerado. La familia ha insistido en que se devuelva su cuerpo para que puedan realizar una investigación independiente exhaustiva y completa.

Blair era un conocido y respetado defensor público y su familia y amigos quedaron devastados al escuchar la noticia de su muerte.

El comunicado también dijo que a lo largo de todo el proceso se le han dado múltiples versiones de lo sucedido a la esposa de Blair.

Terminaba con una descripción del tipo de persona que era Blair, que decía en parte:

“Elliot era un abogado brillante con un futuro brillante. La sonrisa de Elliot era radiante y reconfortaba los corazones de todas las personas con las que se relacionaba. Elliot tenía una habilidad innata para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida. Elliot era un esposo amoroso, hijo y hermano. La muerte trágica, prematura y sospechosa de Elliot ha dejado a su familia y comunidad con un gran agujero en sus corazones que nunca será reparado”.

