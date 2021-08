Informe de investigación sobre explosión en el sur de Los Ángeles podría tardar varias semanas

El informe de investigación que se espera explique cómo los miembros de un escuadrón de bombas de LAPD causaron una explosión masiva en una calle residencial en el sur de Los Ángeles debería completarse en las próximas semanas, dijo el martes el jefe de LAPD, Michel Moore.

La Oficina de Armas de Fuego y Explosivos de Alcohol y Tabaco (ATF) había dicho inicialmente que sus hallazgos estarían listos para fines de agosto. Moore le dijo el martes a la Comisión de Policía de Los Ángeles que la ATF ahora anticipa que la investigación podría tardar varias semanas más en finalizar.

“Me reuní ayer con la agente especial a cargo [Monique] Villegas de la ATF”, dijo Moore. "Se espera que se haga en las próximas dos a cuatro semanas".

Moore dijo que también anticipó que la revisión interna de LAPD de las decisiones y acciones del escuadrón de bombas el 30 de junio se completaría aproximadamente al mismo tiempo. Esos hallazgos podrían dar lugar a medidas disciplinarias contra los agentes implicados.

En julio, Moore dijo que el error humano probablemente contribuyó a la explosión después de que los oficiales del escuadrón de bombas subestimaron el poder explosivo del material colocado en un camión de contención para lo que se suponía que era una detonación controlada.

El camión de LAPD, llamado Total Containment Vessel, fue destruido en la explosión que también arrojó enormes trozos de metal y escombros alrededor de los bloques.

La explosión ocurrida al oeste de la Calle 27 envió a 17 residentes y socorristas a hospitales y dañó 22 residencias, 13 negocios y 37 vehículos. Desde la explosión, algunos de los residentes que se vieron obligados a evacuar sus hogares han tenido acceso a viviendas, fondos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como ropa, así como tres comidas al día.

Graves secuelas vive una familia hispana impactada por la explosión de un decomiso de fuegos artificiales, en un vecindario del sur de Los Ángeles, ocurrida la semana pasada.

Moore le dijo a la Comisión el martes que recorrió el sitio y se reunió con cuatro de las familias afectadas. Dijo que el departamento de policía estaba trabajando con otras agencias de la ciudad para tratar de acelerar las reparaciones y los servicios para las personas que viven allí.

Las autoridades han dicho que alrededor de 32,000 libras de fuegos artificiales se estaban almacenando en una de las casas al oeste de la Calle 27, donde supuestamente también se vendían.

El residente de esa casa, Arturo Ceja III, de 27 años, enfrenta cargos federales por transportar ilegalmente toneladas de explosivos. El hombre se declaró no culpable de los cargos en su presentación en la corte el martes.

En un expediente judicial, los fiscales alegaron que Ceja compró la mayoría de los explosivos a un comerciante en Pahrump, Nevada.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.