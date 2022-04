Expertos: comunidad latina tiene mayor deuda y menor historial de crédito

Abril es el mes de la educación financiera, y según los expertos, la comunidad latina es la que más deudas y menos historial de crédito tiene.

La comunidad latina se ve rezagada en el tema de las finanzas en el hogar, y al parecer, una de las razones es que, como inmigrantes, desconocemos cómo funciona el sistema económico en este país, aquí importante información para usted.

Los latinos en Estados Unidos son una gran fuerza económica, pero en gran parte, desconocen cuál es la mejor forma de manejar sus finanzas personales.

Un estudio resaltó que la mitad de las personas en ese país no tiene dinero para enfrentar una emergencia de mil dólares.

Es durante esas emergencias que los consumidores caen en deudas, que, con el tiempo, parecen imposibles de liquidar.

“Por lo general, una persona que tiene que sacar un préstamo, es porque es una emergencia, que se les atravesó una emergencia médica, algo que tenga que ver con su transportación, o algún problema familiar”, dijo George González, director de comunicaciones de ‘Oportun’.

Este mes [de abril] está dedicado a ayudar a la gente a evaluar su gasto familiar y enfocarse en salir de deudas y crear un historial de crédito.

“El tener un buen historial de crédito es muy importante para poder salir adelante en el país. ¿Por qué?, porque tu crédito importa en el tipo de vehículo que puedes conducir, el tipo de vivienda que puedes tener, incluso el tipo de trabajo que puedes obtener”, añadió González.

El dilema es, ¿cómo crear un buen historial, cuando uno aún no tiene crédito, y obtenerlo parece imposible?

Las opciones más simples son obtener un préstamo personal o una tarjeta de crédito, pero ojo dicen los expertos, hay que tener cuidado con los intereses.

“Las opciones para las personas que no tienen historial de crédito son muy limitadas, por lo general una persona sin historial de crédito va a tener que incluir o tener tazas de interés muy altas, o ir a un préstamo que no les va a dar dividendos económicos”, agregó.

¿Entonces, en qué hay que fijarse antes de aceptar un préstamo?

“Son varios los elementos, pero básicamente que tengan pagos fijos, y que al final del préstamo no vaya a haber un pago grande conocido como “balloon payment”, segundo que el préstamo que pidan no vaya a reportar en su historial de crédito que el APR no exceda el 36% como es comúnmente establecido por agencias gubernamentales”, señaló.

Y hay que tener mucho cuidado en particular con esos sitios de préstamos de un día, que, usualmente, solo dan términos para pagar en unas semanas y fijan intereses extremadamente altos.

"Estos prestamistas se consideran como prestamistas predadores, porque no te dejan un historial de crédito y tienes solamente semanas para pagar el préstamo y los intereses pueden exceder más del 400%", afirmó González.

Además, al ir construyendo su historial de crédito le aconsejan también revisarlo con frecuencia y puede hacerlo gratis tres veces al año en freecreditreport.com.