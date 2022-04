Mujer asegura que mueblería le cobró una garantía que no autorizó y no le reembolsaban el dinero

Al comprar su sala, nuestra televidente dice que fue clara: no quería la protección adicional, pero, aun así, en su recibo aparecía como cobrada.

El recibo claramente indica que el costo de la protección de cinco años está incluido en el total que ella pagó, por eso, cuando le dijeron que no era así, ella se sintió engañada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Telemundo 52 Responde contactó a la mueblería y recibieron una respuesta.

La señora dijo que cuando fue a Ashley’s se enamoró de una sala, porque tiene el tamaño perfecto para acomodar a toda su familia. ¡Y tenía descuento!

"Me hicieron la cuenta y me ofrecieron la garantía o una aseguranza de limpiar los muebles, y yo le pregunté a la persona, ¿me van a limpiar todos los muebles"?, dijo, ‘no solamente la mancha’. Luego le dije, “no, no la quiero”, dijo María Toscano, declinó el plan de protección.

Toscano asegura que le insistieron.

"Me dijeron, ‘te la regalamos’, le dije, no, ni regalada, no la quiero. Gracias, ¡de verdad!

La sala costaba $1,612.48, y la entrega $229.99, un total de $1,842.47, pero, la cuenta final, fue de $2,317.49, casi $500 dólares más.

Alejandra Castro, vocera del IRS, responde preguntas sobre la declaración de impuestos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Pagué, y me vine. Y me vine pensando, ¿por qué me cobraron tanto dinero? Y les dije a mis hijos y me dijeron, ‘mamá, sí te cobraron algo de más’”.

Al revisar bien su recibo, vio que el plan de protección de muebles por 5 años efectivamente estaba incluido, y era un costo adicional de $299.99. Así que, volvió a la mueblería a pedir que lo cancelaran, pero dijo que le aseguraron que no se lo cobraron.

¿Por qué aparece aquí como cobrada? “No, pues nada más es porque tenían que aparecer ahí los números, pero no está cobrada”, contó Toscano.

Dijo que se sintió engañada, y fue cuando decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

A pesar de las protecciones que el gobierno implementó, hubo propietarios que no respetaron la ley. Aquí un resumen, y recursos en caso de que usted enfrente una situación similar.

¡No me voy a dejar! ¡Mi dinero, una semana mía de trabajo! A mí no me pagan tanto, ¡Ni me regalan nada!

Cuando Telemundo 52 Responde se comunicó con Ashley’s, les informaron que verificarían el caso, y poco después informaron que habían emitido un crédito a la cuenta de la señora Toscano.

“Y sí, sí me llegó, me llegaron los $299”, dijo Toscano.

Telemundo 52 Responde insta la importancia de leer bien los recibos, y asegúrese de que lo que está comprando, y pagando, sea exactamente lo que acordó.