Alcaldesa Bass pide más análisis de agua tras hallazgos de metales tóxicos en barrio de Los Ángeles

Un estudio reciente en Watts detectó plomo en algunas muestras de agua del grifo. Los resultados han llevado a la alcaldesa Karen Bass a responder y solicitar que se realicen más pruebas en el área.

La Better Watts Initiative (BWI) comenzó a recolectar las muestras en mayo de 2023 durante un período de cuatro meses. Según el estudio, de 530 muestras recolectadas de direcciones verificadas, los investigadores descubrieron 21 muestras con plomo. Las muestras se tomaron tanto de viviendas unifamiliares como de unidades de vivienda pública.

"Probamos una unidad en cada edificio de los desarrollos de vivienda pública. Entonces, si encontramos una unidad con plomo, es probable que el resto del edificio pueda tener plomo porque todos comparten tuberías", dijo Danielle Hoague, la investigadora principal de la Better Watts Initiative.

Aunque los resultados del estudio no fueron generalizados, Hoague dijo que sigue siendo motivo de preocupación.

"Es absolutamente inaceptable que las familias no tengan acceso a agua potable segura y limpia. Haré lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los angelinos, incluso llamar al director de la EPA si es necesario. “HACLA y LADWP tomarán medidas inmediatas, incluyendo la realización de pruebas de agua potable en las unidades de vivienda de HACLA en Watts y la coordinación con el Departamento de Vivienda y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para evaluar las necesidades de pruebas adicionales”, escribió la alcaldesa Karen Bass en una declaración enviada a NBC4.

Yirk Turner, un residente de Watts, dijo que está bebiendo agua embotellada porque le preocupa la calidad de su agua. Turner decidió involucrarse y se convirtió en parte de un equipo comunitario que ayudó a organizar las pruebas de agua en su vecindario a través de la Iniciativa Better Watts.

“Está mal. Todo lo que intentamos hacer como comunidad es obtener ayuda”, dijo Turner.

Nuestra cadena hermana NBC4 compartió el estudio con Elaine Bernal, profesora del Departamento de Química y Bioquímica de la CSU Long Beach.

“Aunque solo menos del 5% de las muestras tenían niveles detectables y excesivos de plomo… el plomo puede acumularse en el cuerpo, en los huesos y en los órganos vitales y puede permanecer en el sistema de 25 a 30 años”, explicó Bernal.

En una declaración, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles escribió: “En el pasado, HACLA participó en un estudio detallado de la calidad del agua en Jordan Downs y otros sitios de vivienda pública en Watts, realizado por LADWP, y se determinó que no había problemas de contaminación con los sistemas de plomería de HACLA”.

La Better Watts Initiative dijo que está pidiendo más recursos y que la Agencia de Protección Ambiental haga más pruebas.

“Todos los estadounidenses merecen acceso a agua potable limpia y segura, incluida la protección contra la contaminación por plomo. La EPA está trabajando con la División de Agua Potable de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos en coordinación con el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles para evaluar los datos proporcionados por la comunidad de Watts y priorizar los próximos pasos”, dijo la EPA en una declaración a NBC4.

Para obtener más información sobre el estudio de la Iniciativa Better Watts y ver de dónde se recogieron las muestras de agua del grifo, haga clic aquí.

Efectos del plomo en la salud humana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado en múltiples ocasiones a través de reportes y alertas a la comunidad sobre los efectos negativos por la intoxicación con plomo. El uso de este metal ha ocasionado contaminación ambiental en diversas zonas, afectando especialmente a comunidades vulnerables y de bajos recursos, según la OMS.

Entre las consecuencias de mayor preocupación está los efectos negativos en la salud de niños y mujeres en embarazo que han consumido plomo.

“Los niños pequeños son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo y pueden sufrir consecuencias graves y permanentes para su salud, en particular en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El plomo también causa daños a largo plazo en los adultos, como un mayor riesgo de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares y daño renal. La exposición de las mujeres embarazadas a niveles elevados de plomo puede provocar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer”, de acuerdo con un reporte sobre intoxicación con plomo de la OMS.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.