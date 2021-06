Estudiante de piloto narra experiencia en avión que aterrizó en Autopista 101

Un video grabado por un estudiante piloto proporciona una vista desde la cabina del avión cuando su instructor de vuelo tomaron el control para realizar un aterrizaje de emergencia el lunes en una autopista del sur de California.

Un problema de presión de aceite obligó al piloto a aterrizar el Cessna monomotor en la autopista 101 en dirección sur durante un vuelo de entrenamiento desde Camarillo al aeropuerto John Wayne en el condado de Orange. El instructor bajó el avión en Westlake Village sin chocar con ningún automóvil.

Nadie salió herido

Brian Carson dijo que la experiencia conmovedora al noroeste de Los Ángeles le dio mucho en qué pensar.

"Sabes, he estado pensando en eso", dijo Carson. "Tengo algunas personas con las que debo comunicarme, decir algo que no he dicho durante un tiempo.

"Estoy feliz de estar vivo".

Carson dijo que él y su instructor planeaban volar nuevamente esta semana.

El lado sur de la autopista se cerró después del aterrizaje. Las autoridades finalmente empujaron el avión fuera de la autopista y lo llevaron a una calle cercana.