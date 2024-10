Estudiante de Cal State Domínguez Hills alega que fue atacada por un hombre en el campus

Una estudiante de Cal State Domínguez Hills (CSUDH) dice que su universidad no está haciendo lo suficiente para mantener a los estudiantes seguros después de que, según ella, fue brutalmente atacada por un hombre en el campus.

Stacey Adams, una estudiante de primer año de la universidad, sufrió varios moretones y raspones en su rostro junto con un labio hinchado después de que fue atacada por un hombre en el campus durante el fin de semana. Ella dijo que el asalto tuvo lugar el sábado, alrededor de las 12:30 a.m., en la escalera de un dormitorio.

“Vino por detrás de mí, me empujó por las escaleras y se puso encima de mí”, dijo Adams. “Pensé que me iba a violar”.

Dos estudiantes de la UCLA reportaron que habían sido drogados en fiestas la semana pasada. El Departamento de Policía de la UCLA emitió una alerta de delito, notificando a los estudiantes y al personal sobre "uso de drogas con fines de agresión agravada fuera del campus".

Según Adams, ella estaba en la escalera cuando el hombre corrió tras ella. El problema comenzó cuando de alguna manera se abrió camino hacia el dormitorio y se acercó a Adams en un área común.

“Se me acercó, se me acercó, me empujó, tratando de conseguir mi número”, dijo. “Estaba tratando de convencerme de que saliera del campus con él para ir a su auto y beber”.

Después de escapar de él con éxito, Adams dijo que el hombre acosó a otras mujeres en el dormitorio. Incluso atrajo a una estudiante a su auto, pero ella pudo saltar del vehículo y volver corriendo al interior. Fue entonces cuando atacó a Adams.

La víctima dijo que la universidad no tomó en serio el asalto después de que su amiga llamara al 911 y a la policía del campus.

“No fueron muy comprensivos”, dijo. “Estaban tratando de manipularme para que dijera cosas como si fuera mi culpa”.

En una declaración, la universidad describió el ataque como un “robo/agresión”. También dijo que ambas partes alegaron que la otra las agredió.

“Las acusaciones están bajo investigación, pero la policía de la universidad no cree que este incidente represente una amenaza para nuestra población estudiantil en este momento”, se lee en la declaración de CSUDH. “Instamos a cualquier persona interesada en este incidente a reservar su juicio hasta que se conozcan todos los hechos”.

Autoridades anuncio el arresto de un indigente en el caso del asalto sexual de una estudiante en el campo de UCLA. Luis Zaragoza reporta para Telemundo 52 a las 5 p.m. el sábado, 6 de junio de 2024.

La universidad también describió a Adams y al hombre como conocidos, pero la víctima dijo que eso no es cierto.

“Nunca he visto a este tipo en mi vida”, dijo.

Las autoridades continúan con la investigación.

