Estrenan tranvías eléctricos para turistas en Universal Studios Hollywood

Los tranvías del mundialmente famoso Universal Studios Hollywood ahora serán eléctricos. Se han puesto en circulación cuatro tranvías eléctricos para el transporte de visitantes a través del histórico estacionamiento de Universal, la atracción principal del parque temático, anunciaron los funcionarios.

Para 2025, el parque planea convertir todo su flota de 21 tranvías de energía diesel-hidráulica a eléctrica.

“Estoy muy orgulloso de esta iniciativa innovadora y de nuestro compromiso de crear una flota para el Studio Tour de cero emisiones en colaboración con nuestra empresa matriz y socios locales", dijo Scott Strobl, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Universal Studios Hollywood.

“Este es solo uno de los muchos pasos que estamos tomando para transformar nuestro negocio en línea con el objetivo de neutralidad en carbono de Comcast NBCUniversal, todo mientras es pionera atracción de primer nivel para nuestros huéspedes''.

Los funcionarios del parque dijeron que los nuevos tranvías están entre los primeros y más grandes “transportes masivos de personas a batería, todoterreno, de alta torsión y baja velocidad en Estados Unidos”.

Además de reducir las emisiones de carbono, los tranvías eléctricos también funcionan más silencioso, eliminando el ruido del motor que ocasionalmente podría dificultar la capacidad de escuchar la narración durante el recorrido del “backlot tour”.

Según el parque, los tranvías eléctricos se cargarán antes y después de cada viaje por el 'Backlot Tour' del estudio. Los vehículos también acumulan carga durante el recorrido cada vez que bajan, gracias a un “regenerativa característica de frenado”

El 'Backlot Tour' ha sido un elemento básico de Universal Studios durante más de 50 años, llevando a los invitados en un viaje sinuoso a través de uno de los lugares más históricos, sitios como Bates Motel y las casas siniestras en lo alto de una colina de “Psycho”, la plaza del pueblo de Valley Hill de “Back to the Future'',

Wisteria Lane de “Desperate Housewives” y las calles de Nueva York y del Oeste utilizado en innumerables producciones cinematográficas.

El recorrido también es famoso por sus guías turísticos que narran el viaje de los visitantes a través del 'Backlot Tour'. Los pasajeros de los nuevos autobuses eléctricos también serán recibidos por un mensaje de video del coanfitrión y meteorólogo del programa “Today”, Al Roker.

“El Universal Studio Tour siempre ha sido una atracción innovadora con muchas emociones y momentos de miedo", dijo Roker en una declaración. “Me siento honrado de ser parte de una experiencia para adultos y niños para obtener información sobre estos tranvías eléctricos, los mejores de su clase, que los transportarán alrededor de este lote icónico y ayude al medio ambiente”.