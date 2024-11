Estafador utiliza aplicación de citas para estafar a mujeres en el Inland Empire

Un hombre fue arrestado por las autoridades acusado de utilizar una identidad falsa para ingresar en aplicaciones de citas, en las que engañaba y estafaba a mujeres, haciéndoles creer que era un generoso benefactor de organizaciones sin fines de lucro.

La policía ya identificó a varias víctimas de este sujeto pero consideran que podría haber más.

El hombre, se hacía llamar “Jaed King” para ingresar y contactar mujeres a través de páginas de citas. Pero una vez que se ganaba su confianza, las engañaba, diciéndoles que hacía donaciones a organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, todo era parte de una estafa y el sospechoso ya está tras las rejas.

“Los investigadores descubrieron que Jade estaba usando un nombre falso”, dijo Gloria Huerta, portavoz del departamento del sheriff de San Bernardino.

Autoridades del departamento del sheriff de San Bernardino informaron que el nombre real del sospechoso es Daina Randle, de 30 años de edad, residente de Riverside.

A finales del año pasado una mujer denunció que tras contactarla, Randle publicó en sus redes sociales que había donado $100,000 a un grupo de víctimas de violencia doméstica.

La mujer y sus familiares entregaron a Randle más de mil dólares con ese fin, pero los fondos nunca llegaron a su destino y fue cuando ella entendió que todo era un fraude

“La víctima intentó confirmar con el que las cosas no han llegado y no pudo comunicarse con él”, dijo Huerta.

Actualmente Randle se encuentra preso por delitos no relacionados con estas estafas pero con el desarrollo de la investigación, las autoridades localizaron a otras cuatro víctimas de fraude.

“Los detectives tienen más de cinco víctimas en este condado y también han más víctimas en Los Ángeles y el condado de Riverside”, dijo Huerta.

“Un tipo de fraude muy común en este tipo de plataformas que son los dating apps. En cierto sentido se sienten muy vulnerables y están buscando a alguien en quien confiar y obviamente hay personas como este individuo que se aprovecha y abusa de las personas”, dijo Diego Cárdenas, experto en ciberseguridad y tecnología.

Cárdenas afirma que utilizar páginas de citas suele ser muy peligroso porque en ellas frecuentemente ingresan estafadores o delincuentes quienes solo buscan engañar y robar a los usuarios.

“Verifica el perfil, asegúrate que el perfil no se a muy nuevo un perfil que no tenga muchos ratings, asegúrate que este perfil sea válido y sea verificable, estes cuidadoso de esas declaraciones de amor tan rápidas, te conocí hace dos horas y ya estoy enamorado de ti eso no es así de fácil, evitar dar información personal”, dijo Cárdenas.