Equipo de filmación se negaba a pagar daños que le hicieron a un auto

El carro de una televidente fue dañado por un equipo de filmación, pero no lograba llegar a un acuerdo satisfactorio con los responsables.

Iris Guevara dijo que lo que le ofrecieron, no le parecía justo, y pasaron dos años sin una resolución, afortunadamente, cuando contactó a Telemundo 52 Responde, el caso se resolvió.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Un video muestra un remolque de un tráiler que va girando para entrar a un estacionamiento. La parte trasera no libra la vuelta, y raspa un vehículo que estaba estacionado, ese carro, era de Guevara, quien despertó al día siguiente con tremenda sorpresa.

“Todo el lado del conductor estaba destruido, todo aplastado”, dijo Guevara.

Guevara señaló que aunque no estaba segura, asumió que uno de los camiones de filmación que se estacionan frente a su casa había dañado su carro, así que fue con los guardias de seguridad.

“Fui a preguntarles a ellos si habían visto que había pasado con mi carro, que parecía que uno de sus tráileres le había pegado a mi carro. Me dijeron que no creían eso, que no habían escuchado nada ¿Qué cómo sabía yo que era su tráiler? Les dije, ¡pues miren como está! El daño no es de un carro”, dijo Guevara.

Le dijeron que si no tenía pruebas, así que no le podían ayudar, y fue cuando puso manos a la obra.

Los cambios que se aprobaron para el sistema de pensiones y jubilación obligan a muchos empleadores a inscribir a sus trabajadores en los planes automáticamente. Telemundo 52 Responde te explica cómo te pueden beneficiar.

“Yo tuve que ir a hacer investigaciones, ver si mis vecinos había tenido cámaras que captaran el incidente. Afortunadamente, uno de mis vecinos, si tuvo cámara, y me dieron la prueba que no yo necesitaba”, dijo Guevara.

Tras mostrarles el video de sus vecinos, aceptaron responsabilidad, y le mandaron a un ajustador de seguros, pero Guevara dijo que le ofrecían un pago a cambio de su carro, y ella lo que quería era que repararan su vehículo.

“Ellos tenían la intención de quedarse con el carro”, dijo.

Le aseguraron que mandarían a otro ajustador a darle un estimado de los daños, pero Guevara asegura que pasaron dos años sin que la contactaran de nuevo, y fue por eso por lo que se comunicó con Telemundo 52 Responde, y Telemundo 52 Respodne con Zúrich Norte América, la compañía aseguradora quienes nos agradecieron treaer el caso a su atención, y tras revisarlo, de inmediato se pusieron en contacto con Guevara y aceptaron enviarle $5,434.00 para reparar su vehículo.

“El problema se arregló y recibimos el dinero que necesitábamos para arreglar el carro”, dijo Guevara.