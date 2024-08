En video: Hombre golpea brutalmente a una mujer cerca de la plataforma del Metro

Un hombre que se cree fue captado en un video atacando brutalmente a una mujer y luego arrojándola a las vías del tren en una plataforma del metro en Pasadena, California, fue arrestado, según la policía.

El inquietante ataque ocurrió la mañana del 7 de agosto, cuando un hombre en la estación Allen, en Pasadena, agredió a una mujer.

Un video captó a un hombre arrojando a la víctima a las vías del tren y luego empujándola a través de la barrera hacia la autopista 210. Luego la empujó hacia el tráfico y los conductores que iban a exceso de velocidad casi la atropellan.

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) indicó que el ataque no fue provocado. Según el departamento, la mujer no conocía al agresor, que fue identificado como Juan Pablo Flores, de 33 años.

Flores ahora enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato y mutilación genital. Está detenido sin derecho a fianza.

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, fue llevada a un hospital cercano por sus heridas. Sufrió una fractura de nariz, hematomas en la cabeza, hinchazón y cortaduras en todo el cuerpo. Sigue recuperándose del ataque y ha tenido dificultad para caminar, según LASD.

"Metro desea a la mujer una pronta y completa recuperación", indicó la agencia en un comunicado.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles y presidenta de la junta directiva de Metro, Janice Hahn, emitió una declaración tras el ataque violento.

"Los detalles del ataque contra una mujer... en la estación Allen en Pasadena son inquietantes y estoy agradecida de que la víctima se esté recuperando y que el sospechoso esté bajo custodia", se lee en su declaración.

"Nuestra junta necesitará una investigación completa sobre este incidente, un recuento de dónde estaban las fuerzas del orden contratadas por Metro y la seguridad del tránsito cuando esta mujer fue atacada, y un plan para aumentar la seguridad durante las horas de viaje matutino", agregó.

El escalofriante asalto se produjo meses después de que los miembros de la junta de Metro votaran para crear una fuerza policial dedicada a la agencia en un esfuerzo por hacer que el uso por los pasajeros sea más seguro.

A pesar de la medida, el ataque ha dejado a los pasajeros con una sensación de inquietud.

“Es devastador y realmente aterrador”, dijo Ducien Allen, un pasajero de Metro.

“¿Entonces, no hay nadie que esté monitoreando las cámaras? ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está todo esto? Hay muchas preguntas que necesitan respuesta”, dijo.

“Ver que eso sucede realmente es mucho más estresante ahora”, dijo Jeremy González, otro pasajero de Metro.

