Ladrones despojan a varios autos de sus llantas en un vecindario de Encino

Los residentes de un vecindario en Encino son las últimas víctimas de robos de llantas.

Caroline Fratacci encontró el Honda de su hija justo donde lo había estacionado al otro lado de la calle, pero le faltaban las cuatro ruedas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Incrédula, Fratacci le preguntó a su hija si sus amigas le estaban gastando una broma. “Ella dijo: ‘Esos no pueden ser mis amigos, eso es como un crimen’”, dijo Fratacci.

Este crimen les costará a los Fratacci un deducible de $500 y su sensación de seguridad en el vecindario de su familia al este de White Oak Avenue.

Fratacci dijo que ha vivido en Los Ángeles durante 24 años y que aún no había visto nada parecido a lo que experimentó.

Kristen Kabel, residente de Encino, vive al oeste de Balboa Boulevard. El Tesla de Kabel estaba en la calle apenas unos días antes de que le robaran las ruedas a la hija de Fratacci.

“Mis cuatro ruedas desaparecieron”, dijo Kabel. “Se fue, se fue por completo”.

Todos los Tesla están equipados con elaborados sistemas de alarma y cámaras. Por ejemplo, el modo “centinela” activará la música a todo volumen si asaltan el coche. Incluso el más mínimo movimiento hará que las cámaras comiencen a grabar.

“No tenía el mío puesto porque estamos en un vecindario bastante seguro”, dijo Kabel. “Parece que nunca lo habíamos usado antes”.

Fratacci y Kabel se conocieron cuando subieron detalles de los crímenes a aplicaciones de vigilancia vecinal y comenzaron a notar similitudes.

Ambos autos quedaron sin ruedas y apoyados sobre paletas de botellas de refresco de plástico. La misma situación ocurrió al menos en otro lugar, y los videos Ring de los vecinos, aunque algo confusos, parecen mostrar a una persona moviéndose en la oscuridad de la madrugada.

“Conducía un pequeño sedán negro”, dijo Fratacci. “¿Entonces tal vez solo hace un auto por noche? No sé”.

Lo que Fratacci sí sabe es que las nuevas ruedas del auto de su hija incluirán tuercas de seguridad.

De manera similar, Kabel instaló algunos en su Tesla y dejará su sistema de alarma en el futuro.

Según el sitio CompStat del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el robo de vehículos de motor ha aumentado casi un 14% en el oeste del Valle de San Fernando en general en comparación con 2023.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.