Eventos para celebrar el Cinco de Mayo del 2024 en el sur de California

El Cinco de Mayo es domingo en 2024, así que lo primero es lo primero: las fiestas comenzarán más temprano este fin de semana.

Por supuesto, una de las odas más grandes y brillantes a la ocasión, que recuerda el triunfo de México en la Batalla de Puebla en 1862, comenzará a brillar la noche del 3 de mayo: la Noria del Pacífico en el muelle de Santa Mónica brillará con un nueve- historia bandera mexicana.

El brillante espectáculo se desarrollará durante tres noches y concluirá el 5 de mayo, comenzando al atardecer y concluyendo a la medianoche.

Pero otras fiestas estarán presentes en todos los lugares donde haya papel picado, así como en las taquerías o tabernas de su querido vecindario de todo el sur de California durante el primer fin de semana de mayo.

El Pueblo de Los Ángeles se está preparando para el Cinco Olvera Fest, que se celebrará en Plaza Kiosko en El Pueblo de Los Ángeles el 5 de mayo. Varios acontecimientos animados, incluidas presentaciones de música y baile en vivo, adornarán festivamente el programa.

El Desfile y Festival Histórico del Cinco de Mayo de Venice, que se llevará a cabo en el Parque Recreativo Oakwood, contará con bailarines aztecas, caballos bailadores mexicanos, camiones de comida, música, payasos y mucho más. La diversión del 4 de mayo es gratuita, pero confirma tu asistencia en el sitio para que el equipo del festival sepa que estarás allí.

El Cinco de Mayo en el Rose Bowl, será de baile el 4 de mayo, tiene mucho en qué participar, incluido un mercado de artesanías, el Torneo de Fútbol Juvenil COPA Aztlán y una proyección de "Coco". Es gratis, pero debes conseguir tu entrada con antelación en Eventbrite.

Smorgasburg LA rendirá un sabroso homenaje al Cinco de Miches el domingo 5 de mayo en ROW DTLA. I Love Micheladas estará en el espacioso mercado de alimentos, que es donde se puede encontrar "el mejor recorrido de tacos" de la ciudad, según los organizadores (también hay tacos de helado disponibles, sí). La entrada es gratuita.

Lucha VaVOOM de Miss Rita volará para Don Quijote el 4 de mayo. Luchadores enmascarados realizarán hazañas emocionantes en "Cinco Unchained", mientras los lowriders y la música se suman a la atmósfera emocionante. Los tamales también serán parte de la vibrante noche.

El Museo Bowers en Santa Ana está organizando un festival familiar gratuito, completo con un proyecto de artesanía de mini piñata, pintura de caras, folkorico y música de mariachi en vivo. Las muestras de pan dulce también son parte de la tarde festiva.

Citadel Outlets se ha hecho conocido como un bullicioso centro vacacional y Cinco de Mayo es uno de los eventos más llamativos del centro comercial. Por cierto, todo es gratis para verlo, así que visítenos desde el mediodía hasta las 3 p.m. el 4 y 5 de mayo para presentaciones de danza "cada hora en punto".

COMIDA Y BEBIDA: Tocaya Modern Mexican tiene varias ofertas especiales durante la Semana Cinco, incluida la posibilidad de disfrutar de papas fritas y guacamole gratis cuando su pedido supera los $15. Mire las páginas sociales de la compañía para conocer más ofertas especiales de Cinco. Y un brunch especial del Cinco de Mayo florecerá en Descanso Gardens el 4 y 5 de mayo.

Petersen Automotive Museum se ha convertido en sinónimo de una fantástica reunión de lowriders que tiene lugar en torno a Cinco. ¿Nuevo en 2024? La próxima reunión será aproximadamente una semana después del feriado, el 11 de mayo. Sin embargo, no se demore en obtener su entrada para el popular evento, que también abre el "Best in Low: Lowrider Icons of the Street and Show".

Visita las páginas oficiales de los eventos para más información sobre horarios y tarifas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.