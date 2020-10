Empresas y policía se preparan para posibles disturbios el día de las elecciones

En medio de una de las elecciones presidenciales más polémicas de los últimos tiempos, algunos propietarios de empresas del Sur de California estaban tomando medidas el viernes para proteger sus negocios de posibles protestas o violencia. Los trabajadores estaban abordando activamente los escaparates de las tiendas en Rodeo Drive en Beverly Hills el viernes por la mañana.

El área de compras de alto nivel de renombre mundial estará fuera del alcance del tráfico de peatones y vehículos el martes y miércoles con la esperanza de distraer a los manifestantes y saqueadores.

“A medida que se acerca el día de las elecciones y con el potencial de una mayor actividad de demostración y protección en toda la región, la ciudad está adoptando un enfoque proactivo para garantizar una comunidad segura para los residentes, negocios y visitantes”, dijo el jefe de policía de Beverly Hills, Dominick Rivetti, en un comunicado. Y le envió un mensaje a la comunidad a principios de esta semana.

“A partir de Halloween y hasta la semana de las elecciones, el Departamento de Policía de Beverly Hills estará en alerta total en todos los distritos residenciales y comerciales. Además, otro personal encargado de hacer cumplir la ley y empresas de seguridad privada ofrecerán apoyo. Algunas empresas de la ciudad pueden optar por limitar las operaciones durante este tiempo.

“... Si bien tenemos la esperanza de unas semanas pacíficas por delante el departamento de policía está preparado para proteger nuestra ciudad”, dijo.

La jefa de policía de Santa Mónica, Jacqueline Seabrooks, dijo que los residentes pueden esperar ver "una mayor presencia de uniformes en toda nuestra comunidad" durante el fin de semana de Halloween y el día de las elecciones.

El distrito comercial y turístico del centro de Santa Mónica se vio fuertemente afectado por la violencia y el vandalismo durante las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd bajo custodia policial de Minneapolis.

Los funcionarios de Culver City también emitieron un comunicado esta semana diciendo que estaba preparado para proteger la capacidad de los residentes de votar de manera segura.

“Apoyamos el derecho de la Primera Enmienda de cada individuo a manifestarse pacíficamente y expresar su opinión'', según la ciudad. “Para garantizar la seguridad de todos aquellos que eligen votar y manifestarse pacíficamente, el equipo de la ciudad está aumentando los esfuerzos de seguridad pública ahora durante la semana de elecciones”.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, dijo a principios de este mes que la agencia estará completamente preparada para responder a cualquier malestar que ocurra en relación con la elección.

“Estamos trabajando con todos nuestros socios, tanto los primeros en responder, los socios de emergencia como los (alguaciles) del condado de Los Ángeles...para hablar sobre el próximo ciclo electoral”, dijo Moore, y agregó que también ha hablado con el estado y la policía federal para planificar cualquier protesta o grupo que se vuelva violento.

Moore dijo que si hay algún disturbio, el LAPD está preparado para emitir órdenes similares implementadas a fines de mayo y principios de junio debido a las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Pero Moore dijo que no prevé incidentes importantes en Los Ángeles, ya que la ciudad no tiene el mismo volumen de milicias armadas que otras ciudades.

Moore dijo que el LAPD contará con todo el personal durante el período electoral, y los oficiales alternarán turnos para garantizar una presencia completa.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo esta semana que si bien el LAPD estará completamente preparado para responder a cualquier tipo de violencia, no prevé ningún malestar generalizado. “Estamos muy preparados para las elecciones, pero al mismo tiempo, no quiero creer en una narrativa de que habrá caos durante nuestras elecciones”, dijo Garcetti.

“Nos preparamos para lo peor, pero esperamos en general lo mejor”. Garcetti dijo que “no hay inteligencia de un complot generalizado” que cause disturbios relacionados con las elecciones. Pero dijo que las personas que vayan a los centros de votación deberían “estar atentos, avísenos si está sucediendo algo y estaremos allí para ayudarlo. Pero de nuevo, no espero que eso sea algo generalizado. Puede haber casos individuales, veremos algunas cosas en todo el país. Pero no permita que nada de eso cambie su narrativa, su derecho a votar, y no tenga miedo de votar. Necesitamos el voto de todos protegido”.

La compañía de administración de propiedades Douglas Emmett, que administra edificios de oficinas en toda el área, envió un mensaje a sus inquilinos esta semana diciendo que su personal de seguridad estará en “alerta máxima y preparado para responder en caso de que surja algún evento.”

“Alentamos a nuestros inquilinos de la planta baja a que realicen una evaluación de riesgos y protejan su negocio en consecuencia”, según el memorando, que proporcionó información de contacto para las empresas de embarque del área.