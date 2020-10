Encuesta: 10 millones de votantes elegibles de California no votan o a veces votan

Aproximadamente 10 millones de votantes elegibles de California nunca votan o solo a veces votan en las elecciones, según una encuesta publicada el jueves por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA.

Según los datos de la encuesta, alrededor de 2.8 millones de votantes elegibles en California nunca votan en elecciones nacionales, estatales o locales, y 7.7 millones solo votan a veces.

La Encuesta de entrevistas de salud de California se publica cada año y se realiza a través de entrevistas con más de 20,000 californianos sobre una variedad de temas, y el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA publicó una hoja informativa relacionada que muestra que los hábitos de voto varían según el tipo de elección y la raza y el origen étnico .

Los investigadores determinaron que los votantes elegibles asiáticos y latinos eran los menos propensos a votar en las elecciones locales, y el 62% de los asiáticos y el 61% de los latinos dijeron que "nunca" o "a veces" votan en esas elecciones.

La votación infrecuente fue la más alta, 76%, entre aquellos que se identificaron como "otros centroamericanos", que incluye a costarricenses, hondureños, nicaragüenses, panameños y beliceños, según UCLA.

Aquellos que se identificaron como chinos también tenían un alto número de votantes poco frecuentes, con un 70%, mientras que solo el 53% de los filipinos y el 51% de los sudamericanos dijeron que votan con poca frecuencia en las elecciones locales.

Los investigadores preguntaron por qué los que respondieron optaron por no votar en las elecciones locales, y el 21% citó no estar informado y el 20% dijo que se olvidaron de votar o no pensaron en ello.

Para aquellos que respondieron que "nunca" o "a veces" votan en las elecciones presidenciales, el 28% dijo que era porque no les gusta la política o los candidatos políticos, según UCLA.

"Si bien los datos más recientes de CHIS mostraron que los asiáticos y latinos tenían menos probabilidades de votar que otros grupos, el grado de variación dentro de estos grupos étnicos fue considerable e indica que la desagregación de grupos raciales o étnicos revela diferencias importantes cuando se trata de votar", dijo Susan Babey, autora principal de la hoja informativa y científica investigadora principal del centro.