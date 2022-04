Mujer asegura que empresa de paquetes vacacionales no aclaró estrategia de venta

Cuando una televidente compró sus paquetes vacacionales, estaba feliz, pues los precios eran espectaculares, pero, cuando quiso reservar las fechas, las cosas no estaban saliendo como esperaba. Preocupada llamó a Telemundo 52 Responde para que la ayudaran a resolver su caso.

Descubrimos, entre otras cosas, que la promoción que ella aceptó no aclaraba que se trataba de una estrategia de ventas de tiempos compartidos.

Maritza Villaraga tenía tiempo ahorrando con su marido para darles a sus hijos unas bonitas vacaciones.

“Yo miro mucho Facebook, y empecé a ver promociones increíbles. ¡dije wow! Orlando, lo que yo estaba buscando!”.

El enlace la llevó a la página de Book Hotel Stays, donde le ofrecían un paquete espectacular.

Una villa para 6 personas en Orlando, por 5 días y 4 noches, además de la renta de una minivan, todo por $325.00. Y no solo eso “de ese paquete venía una promoción compra el paquete y vas a Las Vegas también, 3 días y 2 noches”.

Estaba tan ilusionada, que aceptó comprar otros paquetes. “El de Cancún, $192 y el de Punta Cana $129”, para un total de $798.99.

“Pagué mi totalidad y empecé a pedir mi reserva”, dijo Maritza Villaraga. Pero dice que allí empezaron los problemas.

“Fueron días, prácticamente 2 meses y medio, y no me daban razón de nada”, dijo.

Estaba preocupada, pero lo que más raro le pareció, fue cuando le dijeron que toda la familia tendría que ir a una cita.

¿Cuál es el objetivo de esa cita? porque si yo no iba me iban a multar con $350.00 . ¡Ay no! ¡Aquí hay algo raro!”, contó.

Asegura que algo le dio mala espina, y decidió mejor cancelar.

“La chica me dijo, ‘señora, nosotros no podemos cancelar o hacer devolución de nada, usted ya tomo ese paquete, tiene que ir’.

Dice que se sintió engañada, así que decidió llamarnos. Nosotros solicitamos a Book Hotel Stays considerar un reembolso para la Sra. Villarraga, y les pedimos una explicación sobre su publicidad, pues en ella, no se aclara que los viajeros tendrán que acudir a presentaciones de ventas de tiempo compartido.

Les solicitamos múltiples veces una declaración al respecto, pero, aunque no nos la brindaron, a la Sra. Villarraga, le devolvieron su dinero.

“Se vieron obligados a regresarme el dinero, porque a mí ya me habían dicho ‘no, no le vamos a regresar un quinto’ pero, como ya voy con ustedes, ahí me dieron todo, todo, todo!”, dijo Villaraga.

Si algo resulta demasiado bueno para ser cierto, es mejor investigar. Siempre haga una búsqueda de reseñas en internet antes de comprar cualquier servicio o producto de una compañía desconocida, pues esto podría evitarle serios dolores de cabeza.