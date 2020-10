Emitirán citaciones a una iglesia de Walnut por feria familiar

Organizadores de una feria familiar celebrada en una iglesia de Walnut el sábado en contra de las órdenes de los funcionarios de salud del condado recibirán citaciones, al igual que la iglesia misma, dijeron los funcionarios a City News Service.

Cientos de personas asistieron a la feria familiar de On a Mission Church en Walnut, que se desarrolló de 11 a.m. a 3 p.m. el sábado con un zoológico interactivo, una bendición de los animales, un espectáculo de marionetas, comida y otras formas de entretenimientos.

“El evento fue un gran éxito y el distanciamiento social fue estricto”, dijo el organizador Marc Ang.

“Había seguridad en la entrada y estaban tomando temperaturas y proporcionando información sanitaria a los huéspedes. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles supervisó el cumplimiento. En mi opinión, el distanciamiento social era más estricto que una tienda de almacén de Costco”, dijo Ang.

Si bien se cree que un total de 500 a 600 personas asistieron, solo había alrededor de 200 a la vez, dijo Edwin Duterte, portavoz de la Feria Familiar.

"En cada puesto había líneas de tiza de aproximadamente seis pies para separar a los vendedores de los asistentes”, agregó.

Los organizadores dijeron que recibieron mensajes telefónicos anteriormente de El Departamento de Salud Pública de Ángeles donde les avisaron que las reuniones o eventos grandes en persona no están permitidas según las órdenes de salud pública vigentes y podrían estar sujetos a multas e incluso arrestos si procedían.

El martes, los funcionarios del condado dijeron que el departamento respondió a una denuncia recibida por el público y se emitirán citaciones.

“Antes del evento de la feria familiar de Walnut, Salud Pública intentó de comunicarse con el organizador del evento y la iglesia para avisar que los eventos no son permitidos bajo la orden oficial de salud. No hubo respuesta a las llamadas”, señaló el departamento de salud en un correo electrónico.

"El 18 de octubre de 2020, un especialista en salud ambiental fue al sitio durante la tarde. Cuando llegó, pidió hablar con el coordinador del evento para discutir los protocolos de seguridad que se iban a implementar. El coordinador del evento nunca vino a hablar con nuestro especialista.

Después de mucho tiempo de espera y para ayudar a mantener la paz, porque los asistentes comenzaron a gritar cuando vieron que el funcionario del condado estaba presente, el especialista en Salud Ambiental abandonó el local.

Salud Pública no exigió que el grupo detuviera su reunión o intentara cerrar. Sin embargo, debido a su falta de cooperación y al incumplimiento de la Orden del Oficial de Salud Pública, se emitirán citaciones a la iglesia y al organizador del evento”, continuó el correo electrónico.

“Esto es un evento de la iglesia en propiedad privada. Esta es una comunidad de servicio, que habla de educación cristiana, educación en el hogar”, dijo el pastor Carlos Robles a CNS antes del evento. “Ejerceremos nuestros derechos de la Primera Enmienda y obedeceremos (las pautas de salud pública) lo mejor que podamos”, Dijo Robles.

El pastor dijo que un intento de prohibir el evento de la iglesia “parece desconcertante” a la luz de las “grandes reuniones de intercambio en el Condado de Orange” y otros eventos atrayendo grandes multitudes, incluidas manifestaciones políticas como la marcha en apoyo de Armenia el fin de semana pasado, que atrajo a miles de personas a las calles de Los Ángeles.

“Las llamadas protesta pacíficas continúan, pero a menudo no so se ve el uso de máscaras o el distanciamiento social, y no parece que las ciudades y condados están demasiados preocupados por eso”, dijo. “Sentimos que estamos obedeciendo las ordenanzas”.