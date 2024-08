Emiten orden de evacuación en una zona de San Bernardino tras incendio de maleza

Un incendio forestal en San Bernardino el lunes por la tarde propagó a al menos una casa en un vecindario en San Bernardino.

El incendio denominado Edgehill se produjo en la cuadra 3300 de Beverly Drive en el área de Little Mountain. El fuego creció hasta aproximadamente 5 acres, con lo que las autoridades describieron como una "amenaza estructural inmediata".

Las llamas parecieron propagarse a al menos una casa.

Las autoridades emitieron una orden de evacuación a residentes que viven en el lado sur y sur de Ridge Line Drive y aquellos que viven en el lado norte de Edgehill Rd al oeste hasta Beverly Drive inclusive; al este hasta Circle Road.

La escuela primaria Marshall en 3288 N G Street estará abierta para los residentes evacuados.

Los detalles sobre cómo comenzó el incendio no estaban disponibles de inmediato.

Actualice esta página para ver las actualizaciones.

***EVACUATION ORDER***



For the #EdgehillFire, an evacuation order has been issued for:



All residents living on the south side of and south of Ridge Line Drive



All residents living on the north side and north of Edgehill Rd west to and including Beverly Drive; east to Circle… pic.twitter.com/9WjuY83zJ7