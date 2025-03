Incendio de maleza cerca de Bishop provoca órdenes de evacuación en el condado de Inyo

Un incendio de vegetación se produjo cerca de Bishop, lo que llevó a Cal Fire a emitir una orden de evacuación y advertencias en el condado de Inyo.

El incendio Silver comenzó alrededor de las 2:11 p.m. del domingo, cerca de Silver Canyon Road, al norte de Bishop.

El incendio de 150 acres cruzó la autopista 6, amenazando múltiples estructuras y líneas eléctricas, según Cal Fire.

[New Incident] VEGETATION FIRE reported in the area of Highway 6 x Silver Canyon Road, #Bishop. #SilverIC reporting fire has crossed Highway 6 with multiple structures threatened. Aircraft, Heavy Equipment and additional engines requested. In unified command with the City of… pic.twitter.com/jXxv89dBPJ