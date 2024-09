Emiten orden de evacuación en un vecindario de Ventura tras olor a gas metano

Las autoridades ordenaron evacuaciones el jueves en un vecindario de Ventura debido a niveles potencialmente peligrosos de gas metano.

Se desconocen los detalles sobre la fuente del olor a gas de inmediato. El personal de seguridad pública respondió al área de Bayshore y Pierpont en la comunidad costera a unas 70 millas al noroeste del centro de Los Ángeles.

Se había emitido una orden de evacuación para un tramo de Bayshore Avenue. También se emitió una advertencia de evacuación para algunas áreas.

Se abrió un punto de evacuación temporal en el estacionamiento inferior del Ventura Community College.

La escuela primaria Pierpont ha emitido una solicitud de recogida temprana a los padres. Los estudiantes que necesiten quedarse en la escuela se refugiarán en el lugar.

⚠️ First responders are on scene investigating reported methane gas odors.



➡️ Evacuation Order - Bayshore Ave between Seahorse/Peninsula, including the Seaview Alley.



➡️ Evacuation Warning - Pierpont between Greenock, Seaward, & Harbor.



Details: https://t.co/JXkCgVi6SN pic.twitter.com/2YogkLUCK1